Hà Tĩnh sắp đón nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới miền Trung sẽ tiếp tục đón đợt nắng nóng mới, nhiệt độ vùng núi có thể lên tới 40 độ C.

Ngày 30/5, do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, khu vực vùng núi Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Bắc và đồng bằng trung du Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Từ ngày 31/5, nắng nóng diện rộng sẽ mở rộng ra toàn Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ.

Từ ngày 1/6, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ và gia tăng ở các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C.

Riêng vùng núi Bắc Trung Bộ, đặc biệt là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và các tỉnh Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

P.V