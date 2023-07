Hà Tĩnh sắp trải qua đợt nắng nóng dài nhất trong năm

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, đợt nắng nóng này diễn ra tại Hà Tĩnh có thể sẽ là một trong những đợt dài nhất trong năm, kéo dài từ 5-8 ngày.

Ảnh minh họa

Nắng nóng kéo dài từ 5-8 ngày

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (30/6) hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Dự báo hôm nay (1/7), nắng nóng tiếp tục gia tăng ở miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên và kéo dài nhiều ngày sau đó, khu vực vùng núi Bắc Bộ nắng nóng dịu dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Về diễn biến đợt nắng nóng lần này, áp cao cận nhiệt đới và vùng áp thấp nóng phía Tây cũng sẽ hoạt động mạnh hơn tạo thành trục nóng Đông - Tây khiến nền nhiệt ở Trung Bộ sẽ cao nhất. Từ nay cho đến 10 ngày đầu tháng 7, áp cao cận nhiệt đới sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến hệ thống các rãnh ở vĩ độ trung bình cao và trung bình thấp. Trong trạng thái hoàn lưu như vậy, nhiệt độ cao và nắng nóng ban ngày trải dài từ trung du, đồng bằng Bắc Bộ xuống đến Phú Yên.

Đợt nắng nóng này có thể sẽ là một trong những đợt dài nhất trong năm, kéo dài từ 5-8 ngày. Mức nhiệt cao có thể sẽ không bằng đợt tháng 5, mức nhiệt cục bộ một số trạm có thể đạt 40 độ như trạm Tương Dương (nơi thường là nóng nhất cả nước). Hầu hết các trạm ở Trung Bộ chỉ từ 36-39 độ mà các trạm nóng nhất tập trung từ Thanh Hóa tới Đà Nẵng.

Hạn hán cục bộ xảy ra tại Hà Tĩnh

Ngày hôm qua (30/6), khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc 13h trưa phổ biến 35,9 - 36,8 độ C, riêng Hương Khê 38,2 độ C. Từ ngày 1 - 9/7, khu vực Hà Tĩnh trời ít mây, phổ biến ít mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất các khu vực phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Hiện nay một số khu vực đã có hạn hán cục bộ và trong 10 ngày tới khu vực Hà Tĩnh hầu như không có mưa, mực nước các hồ chứa đang tiếp tục xuống thấp, tổng lượng dòng chảy trên các sông suối thiếu hụt lớn làm tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước, nguy cơ cháy rừng tăng lên rất cao.

Lưu ý: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn nhiều đối với mặt đệm như bê tông, đường nhựa...

P.V