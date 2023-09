Hà Tĩnh tiếp tục mưa rất to và dông, có nơi trên 350mm

Do ảnh hướng của hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Hà Tĩnh, từ nay đến ngày 28/9, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to và dông.

Mưa lớn tại thị trấn Hương Khê thời điểm trưa 25/9. Ảnh: Đức Quyền

Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 1h ngày 25/9 đến 1h ngày 26/9 phổ biến 50 - 99mm. Riêng khu vực Hương Khê, Can L ộc, Hồng Lĩnh, Thạch Hà có mưa rất to và lượng mưa phổ biến: 120 - 250mm, đặc biệt tại trạm Hương Trạch (Hương Khê) quan trắc được lượng mưa 330mm.

Hồi 4 giờ ngày 26/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 7-8. Áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ kho ảng 15km/h.

Do ảnh hướng của hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Hà Tĩnh, từ nay đến ngày 28/9, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 350mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện vùng núi và ngập úng tại các khu vựctrũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

P.V