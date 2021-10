Hà Tĩnh tiếp tục mưa to trong nhiều ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 31/10 đến 5/11, Hà Tĩnh cùng các khu vực trên cả nước đều có mưa to đến rất to, đề phòng thời tiết nguy hiểm.

Hà Tĩnh tiếp tục có mưa trong nhiều ngày tới

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa kéo dài tuần qua và tiếp tục kéo dài đến ngày 5/11, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực, người dân cần lưu ý để phòng, tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo chi tiết các khu vực từ ngày 31/10 đến ngày 5/11:

Khu vực Bắc Bộ, ngày 31/10 có mưa rào và dông, riêng phía Đông Bắc Bộ, Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trời lạnh; từ ngày 1 - 2/11 có mưa, phía Đông Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm và sáng trời lạnh; từ ngày 3 - 5/11 giảm mưa mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.

Trên các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện dao động nhỏ với biên độ nước lên từ 1,5 - 2m, tập trung từ ngày 31/10 - 2/11. Mực nước trên các sông chính và khu vực hạ lưu có xu thế biến đổi chậm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi phía Bắc.

Trong tháng 10, Hà Tĩnh đã xuất hiện nhiều đợt mưa lớn.

Khu vực Trung Bộ, ngày 31/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trời lạnh; Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 1 - 2/11, Trung Bộ có mưa, mưa rào, đêm và sáng trời lạnh; Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ ít mưa. Từ ngày 3 - 6/11, Trung Bộ giảm mưa, trưa chiều trời nắng.

Đặc biệt, từ ngày 31/10, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 31/10 - 5/11 duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trên các sông suối ở Nam Tây Nguyên có khả năng xuất hiện lũ nhỏ, còn các sông ở Nam Bộ dao động theo triều.

P.V

(tổng hợp)