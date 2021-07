Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng gay gắt

Do gió Tây Nam thổi mạnh gây hiệu ứng phơn nên hôm nay (20/6) và ngày mai, ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ là những ngày nắng nóng đỉnh điểm của đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Riêng Hà Tĩnh cao nhất 39 độ C.