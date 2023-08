Hà Tĩnh tiếp tục xảy ra nắng nóng cục bộ

Theo tin mới nhất từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hôm nay (9/8), trên địa bàn đã xảy ra nắng nóng cục bộ.

Nhiệt độ lúc 13 giờ tại TP Hà Tĩnh là 35 độ C, tại Hương Sơn là 35,2 độ C; các khu vực khác 33,7 - 34,5 độ C; độ ẩm thấp nhất 49 - 54%.

Nắng nóng cục bộ còn xảy ra vài ngày tới ở Hà Tĩnh.

Dự báo, ngày 10 và 11/8, tiếp tục xảy ra nắng nóng cục bộ; nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 45 - 55%.

Nắng nóng cục bộ còn xảy ra vài ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

P.V