Hà Tĩnh tiếp tục xuất hiện mưa to

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do mưa lớn trong thời đoạn ngắn có thể gây ngập lụt một số tuyến đường, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông nên người dân cần chủ động theo dõi để phòng tránh.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông

Từ 2h ngày 30/11 đến 2h ngày 1/12, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm tự động thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh gồm: Bàn Nước là 219mm, Kỳ Khang 207mm, Kỳ Phú 198mm, Kỳ Đồng 136mm; tại địa bàn TX Kỳ Anh là 125mm, Kỳ Thịnh 107mm; tại địa bàn Cẩm Xuyên gồm: Cẩm Yên 126mm, thị trấn Cẩm Xuyên 116mm, Kẻ Gỗ 78mm; tại địa bàn Thạch Hà gồm: Đò Điệm 94mm, Thạch Xuân 80mm; tại địa bàn Hương Khê gồm: La Khê: 51mm, Hương Trạch: 46mm...

Cảnh báo trong 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 80mm; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại một số địa bàn ở Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc...

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 2.

