Hà Tĩnh xuất hiện đợt mưa lớn, nền nhiệt giảm mạnh

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, mưa lớn chủ yếu tập trung trong ngày hôm nay (1/4) đến sáng ngày 2/4.

Từ sáng nay đến ngày 2/4, khu vực Hà Tĩnh sẽ xảy ra một đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ảnh tư liệu

Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Hà Tĩnh gây mưa và mưa rào.

Dự báo ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ gia tăng mức độ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh gây mưa, nền nhiệt độ giảm.

Do ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh với rìa Bắc rãnh áp thấp và trường gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 2/4 khu vực Hà Tĩnh sẽ xảy ra một đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa dự báo phổ biến 80 - 150mm, riêng huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Hương Khê lượng mưa dự báo phổ biến 150 - 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn trong thời gian ngắn nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt ở các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh; ngập úng cục bộ ở các huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh.

Ngày hôm nay, nền nhiệt độ giảm mạnh; từ đêm nay đến ngày 4/4 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ngày trong đợt rét này các khu vực phổ biến 15 - 17 độ C.

Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển cấp 4 sau tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển Hà Tĩnh gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Tin liên quan: Chủ động ứng phó mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét trên địa bàn Hà Tĩnh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai để chủ động phòng tránh hiện tượng mưa dông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

P.V