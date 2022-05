Hôm nay, Hà Tĩnh có nơi mưa rất to và dông

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn thông tin: từ 22/5 đến ngày 23/5, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa lớn chủ yếu tập trung vào chiều và đêm

Dự báo, từ 22/5 đến 23/5, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ảnh minh họa

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua nam đồng bằng Bắc Bộ và phía Bắc của Bắc Trung Bộ nên từ nay (22/5) đến ngày 23/5, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa lớn chủ yếu tập trung vào chiều và đêm với tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 50 - 100 mm.

Một số nơi như huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Đức Thọ lượng mưa có khả năng trên 150 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

P.V