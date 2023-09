Hơn 4.000 học sinh Hương Khê nghỉ học do mưa lũ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, sáng 26/9, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã phải cho 4.317 học sinh nghỉ học.

Nhiều tuyến đường ở Hương Khê bị ngập cục bộ.

Sáng 26/9, thầy giáo Phan Quốc Thanh – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cho biết: Toàn huyện có 4.317 học sinh phải nghỉ học do mưa lũ, trong đó khối mầm non 2.458 em, tiểu học 842 em và trung học cơ sở 1.018 em.

Các trường có số học sinh nghỉ học nhiều là: Tiểu học Hương Đô 367 em, Tiểu học Hương Lâm 144, Tiểu học Hương Trạch 134, Mầm non Phúc Trạch 287, Mầm non Hương Trạch 287, Mầm non Hương Lâm 204, Mầm non Lộc Yên 108.

Theo lãnh đạo địa phương, thời điểm này một số cầu tràn qua sông Ngàn Sâu chảy qua địa phận Hương Trạch, Hương Đô, Hương Liên, Hương Lâm, đường liên xã Hương Xuân – Hương Vĩnh bị ngập, không thể lưu thông.

Công an xã Hương Lâm huy động lực lượng, phương tiện giúp học sinh vượt lũ tới trường.

Ngành GD&ĐT huyện Hương Khê đã chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn bám sát tình hình thời tiết tại địa phương, chủ động cho học sinh nghỉ học nếu mưa lũ diễn biến phức tạp.

Đồng thời các cán bộ, giáo viên chủ động di dời tài sản, thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập đến nơi an toàn. Thường xuyên giữ liên lạc, phối hợp với cha mẹ học sinh để quản lí các em, đảm bảo an toàn về người và tài sản, báo cáo kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Đức Quyền