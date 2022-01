Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

Trong tuần tới, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi cao miền Bắc xuống dưới 5 độ C, có khả năng xuất hiện băng giá, vùng đồng bằng phổ biến 11-14 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết trong đêm nay (16/1), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ sau đó đến Tây Bắc. Không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa cho các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc với lượng phổ biến 50-120 mm, khu vực đồng bằng mưa 20-50 mm, có nơi trên 50 mm.

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi mưa trên 150 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở các huyện Tân Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ (Lai Châu); Mường Chà, Nậm Pồ (Điện Biên); Quỳnh Nhai (Sơn La); Bát Xá, Sa Pa (Lào Cai).

Người lao động ở Hà Nội đốt củi sưởi hồi cuối tháng 12/2021. Ảnh: Giang Huy

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, thứ Hai nhiệt độ Hà Nội 14-15 độ C, thứ Tư nhiệt độ cao nhất 20 độ C, sau đó giảm 18 độ C vào cuối tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), thứ ba tuần tới là ngày nhiệt độ thấp nhất 6-10 độ C.

Miền Trung các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày mai (17/1), nhiệt độ phổ biến từ 14-17 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi về chiều và tối.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới có mưa rào, giông về chiều và tối, ngày nắng. Nam Bộ nhiệt độ từ 20-33 độ C, Tây Nguyên 14-29 độ C.

Theo VNE