Không lơ là, mất cảnh giác trong phòng dịch Covid-19, nhất là dịp nghỉ lễ, bầu cử sắp tới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có công điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 01/5 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện Điện ngày 27/4/2021 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm khống chế, kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của người dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 01/5 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh.

Người đứng đầu các địa phương, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi quản lý. Địa phương, đơn vị nào để xảy ra vi phạm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Cùng với nhiệm vụ phòng, chống dịch, đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 32-KL/TW, ngày 5/6/2018 về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh, trật tự. Tổ chức ứng trực thường xuyên, có lãnh đạo chủ trì chịu trách nhiệm bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự; chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo:

- Tăng cường tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, cửa khẩu, cảng biển; ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình nhập cảnh trái phép. Tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu; có biện pháp tuyên truyền và tạo điều kiện để công dân Việt Nam được nhập cảnh hợp pháp về nước (nếu có nhu cầu) và thực hiện nghiêm túc việc cách ly phòng, chống dịch theo quy định.

- Ngành y tế chủ động xây dựng các phương án chống dịch bệnh, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh; phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập để chủ động chuẩn bị cho các tình huống xấu xảy ra và thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp các địa phương, đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt tại các cơ sở y tế, các khu cách ly, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú... Tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, đúng đối tượng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền yêu cầu “5K” của Bộ Y tế; chủ trương tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19; vận động, tuyên truyền người dân có người thân ở nước ngoài không nhập cảnh trái phép.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể các cấp, đặc biệt tại cơ sở tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của bản thân và cộng đồng; tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch.

Trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị theo địa bàn phụ trách; chỉ đạo, đôn đốc, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công điện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

P.V