Miền Bắc mưa rét một ngày rồi hửng nắng

Thời tiết miền Bắc chuyển rét kèm mưa rào và dông từ đêm 12 đến đêm 13/3. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng phổ biến 14-17 độ C, trong khi vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc từ chiều tối và đêm 12/3. Hình thái này nén rãnh áp thấp gây ra mưa dông cho khu vực.

Mưa dông khả năng kéo dài đến hết đêm 13/3. Người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 12/3, nền nhiệt tại miền Bắc giảm mạnh xuống mức thấp nhất tại đồng bằng là 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C. Ban ngày, nhiệt độ dao động ở mức 21-25 độ C, trời lạnh.

Đợt rét lần này ở miền Bắc diễn ra ngắn ngày, chỉ kéo dài từ đêm 12 đến hết đêm 13/3.

Theo trang dự báo Accuweather , Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ duy trì trạng thái âm u, mưa dông với nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C trong ngày 13/3. Ban đêm, nhiệt độ giảm thấp xuống mức thấp nhất 15 độ C, rét đậm.

Đến ngày 14/3, nhiệt độ tăng cao trở lại lên ngưỡng 26 độ C, mưa dông chấm dứt. Sau đó, Hà Nội tiếp tục quay về với kiểu thời tiết nhiều mây, độ ẩm cao với nhiệt độ ngày và đêm dao động 20-27 độ C.

Trong khi đó, Nam Bộ duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng. Riêng Đông Nam Bộ có nhiều ngày nắng nóng trong tuần tới với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định trong vòng một tháng tới, không khí lạnh khả năng hoạt động tập trung vào khoảng ngày 11-21/3. Nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ tại Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ vào nửa cuối tháng 3, đầu tháng 4.

Chuyên gia cảnh báo không khí lạnh thời kỳ này vẫn gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển. Trong khi đó, nắng nóng có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Ảnh hưởng của không khí lạnh ngày 13/3, vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-3 m, riêng bắc Biển Đông 3-5 m; biển động mạnh.

Từ đêm 12/3, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau , khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng cao 2-4 m, biển động.

Tin liên quan: Những thói quen tốt cho thận cần thực hiện ngay Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, lối sống năng động và chế độ ăn uống bổ dưỡng có thể ngăn ngừa các vấn đề về thận. Dưới đây là một số thói quen tốt cho thận cần thực hiện mỗi ngày để bảo vệ thận, tránh mắc bệnh thận.

Theo Zing