Miền Bắc sắp đón mưa dông nhiều ngày

Dự báo từ đêm thứ ba (22/6), miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa dông kéo dài nhiều ngày. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong hai ngày 23-24/6 cũng có mưa rào và dông rải rác, trời giảm nhiệt.

Ảnh minh họa (Báo Tiền Phong)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, dự báo từ đêm 22/6 đến ngày 25/6, các tỉnh miền Bắc có mưa dông diện rộng. Trong đó, từ đêm 22-24/6 sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Ngày 25/6 mưa tiếp tục nhưng giảm về cường độ, chỉ còn mưa rào và dông rải rác.

Do ảnh hưởng của mưa dông, từ ngày 22/6, đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt nhiều ngày qua ở miền Bắc giảm nhiệt, từ 23/6, nắng nóng chấm dứt, các tỉnh miền Bắc đón thời tiết mát mẻ.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong hai ngày 23-24/6 cũng có mưa rào và dông rải rác, trời giảm nhiệt, sau đó từ 25/6, nắng nóng quay trở lại.

Dự báo: Ngày hôm nay (21/6), Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh nên toàn tỉnh duy trì nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 - 18 giờ. Cảnh báo: Nắng nóng diện rộng có khả năng kéo dài đến ngày mai (22/6). Ngày 23 - 24/6 nền nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ, khả năng một số khu vực có thể kết thúc đợt nắng nóng này.

Đồ họa: Hà Nội mới

T/h