Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn

Không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nền nhiệt trung bình mùa đông năm nay ở miền Bắc có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm trước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục lạnh hơn và có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 với xác suất xảy ra khoảng 60%, nhưng có cường độ yếu và ít có khả năng kéo dài.

Trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phân bố không đồng đều trong các tháng, cụ thể: Trong tháng 9/2020 nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,0 độ C; các tháng 10/2020, tháng 1 và tháng 2/2021 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Riêng tháng 11 và tháng 12/2020 nhiệt độ toàn quốc phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,0 độ C.

Nắng nóng còn xảy ra trong nửa cuối tháng 8/2020 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nhưng không gay gắt.

“Không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nền nhiệt trung bình mùa Đông năm nay ở miền Bắc có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm trước”, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra nhận định.

Mùa đông năm nay ở miền Bắc đến sớm và lạnh hơn. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Diễn biến mưa lũ phức tạp trên cả nước

Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ , tháng 9/2020, tổng lượng mưa (TLM) phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10-25% (riêng khu Tây Bắc TLM thấp hơn TBNN 20-30%).

Từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021, TLM phổ biến thấp hơn từ 15-30% so với TBNN (riêng phía Đông Bắc Bộ tháng 10/2020 TLM ở mức xấp xỉ với TBNN).

Tháng 2/2021, TLM phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNNcùng thời kỳ.

Tại khu vực Trung Bộ: Tháng 9/2020, TLM phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Tháng 10/2020 TLM phổ biến ở mức cao hơn TBNN từ 15-30%.

Tháng 11/2020 khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, TLM ở mức xấp xỉ TBNN, các nơi khác TLM cao hơn TBNN từ 20-40%.

Tháng 12/2020 và tháng 1/2021, TLM ở khu vực Bắc Trung Bộ ở mức thấp hơn TBNN từ 15-25%; khu vựcTrung Trung Bộ ở mức xấp xỉ với TBNN; khu vực Nam Trung Bộ ở mức cao hơn từ 15-30% so với giá trị TBNN cùng thời kỳ.

Tháng 2/2021 khu vực Bắc và Trung Trung Bộ TLM phổ biến xấp xỉ TBNN; riêng Nam Trung Bộ TLM phổ biến cao hơn TBNN 15-30%.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ : Tháng 9/2020 TLM ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ TLM cao hơn TBNN 15-30%; riêng tháng 11/2020 khu vực Tây Nguyên TLM cao hơn từ 30-60%.

