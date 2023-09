Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở miền núi Hà Tĩnh sạt lở, ngập úng

Sau đợt mưa lớn vào ngày và đêm 25/9, nhiều tuyến đường ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bị sạt lở, ngập úng cục bộ, gây khó khăn trong lưu thông.

Anh Hà Huy Hoàng - Hạt phó Hạt Giao thông 5 (Công ty CP 456, đóng tại TP Vinh, Nghệ An) cho biết: Sáng nay (26/9), tại KM 82+950 trên QL 8A đã bắt đầu có sạt lở đất gây ách tắc giao thông trên tuyến.

Hiện, các lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động máy móc để dời dọn khối lượng đất đá đổ xuống quốc lộ.

Đất đá sạt lở tại KM 82+950 QL 8A

Còn tại Hương Khê, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, tổng lượng mưa đo được tại Trạm Khí tượng thị trấn Hương Khê từ 23h ngày 24/9 đến 6 giờ ngày 26/9 là: 215,7mm. Mực nước đo được tại Trạm Thuỷ văn Chu lễ sáng 26/9 là 8,88m.

Một số cầu tràn qua sông Ngàn Sâu thuộc các xã Hương Trạch, Hương Đô và một số tuyến đường dân sinh đã bị ngập cục bộ.

Cầu tràn Tân Dừa, xã Hương Trạch bị ngập trong sáng 26/9.

Một số tuyến đường trên địa bàn xã Hương Liên bị ngập cục bộ.

Trước diễn biến mưa lũ, UBND huyện Hương Khê đã có công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu các địa phương chuẩn bị và triển khai phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông, suối, ngập úng và sạt lở đất; kiên quyết sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất (đặc biệt là các vùng sạt lở bờ sống tại các xã: Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Trạch, Gia Phố...; các vùng trồng keo, độ dốc lớn có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các xã: Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Lâm, Hòa Hải...); các lán trại có công nhân thi công công trình ven sườn núi, vùng ven sông, suối;

Đường giao thông đoạn qua bản Rào Tre, xã Hương Liên sạt lở nghiêm trọng

Kiểm tra các điều kiện đảm bảo, hướng dẫn, cắm biển báo và có các biện pháp cảnh báo giao thông, nhất là những đoạn đường có nguy cơ ngập lụt, tràn, ngầm qua suối; cấm vớt củi, đánh bắt cá ở những khu vực lũ nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân; tránh lơ là, chủ quan trong mưa, lũ để xảy ra tai nạn do bất cẩn; tuyệt đối không để xảy ra tại nạn đuối nước trước, trong và sau mưa, lũ.

Nguy cơ sạt lở trên tỉnh lộ 553, đoạn qua xã Hương Lâm.

Khẩn trương chỉ đạo người dân thu hoạch nhanh gọn các loại cây ăn quả có múi đã đến thời kỳ thu hoạch, không để xảy ra thiệt hại khi có mưa lớn; thực hiện chăm sóc, bảo vệ đối với diện tích còn lại chưa thu hoạch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Huyện cũng đã đề nghị Nhà máy thủy điện Hố Hô, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; duy trì lực lượng thường trực vận hành điều tiết xả lũ hồ chứa thủy lợi, hồ thủy điện trên địa bàn đảm bảo an toàn, đúng quy trình, có kế hoạch giảm áp lực ngập lụt cho vùng hạ du; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác, ứng cứu đảm bảo an toàn các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý; có phương án thông tin kịp thời tình hình xả lũ của nhà máy đến tận người dân các xã vùng hạ du để chủ động phòng, tránh.

Hoài Nam - Dương Chiến