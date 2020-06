Nắng nóng chuẩn bị quay trở lại Hà Tĩnh

Từ ngày 18/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh nên nắng nóng có khả năng quay trở lại trên toàn khu vực Hà Tĩnh.

Thời tiết Hà Tĩnh hôm nay khá mát mẻ, nhưng nắng nóng sẽ quay trở lại trong ít ngày tới

Hôm qua (15/6), do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp phía Tây nên nắng nóng khu vực Hà Tĩnh có xu thế giảm.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33,7 - 34,7 độ C, một số nơi vẫn duy trì nắng nóng như TP Hà Tĩnh 35,7 độ C, Hương Khê 36,6 độ C; độ ẩm thấp nhất toàn khu vực 52 - 71%.

Dự báo hôm nay 16/6 và 17/6, Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của hình thế phân tích trên nên nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 34 – 36 độ C, độ ẩm thấp nhất 55 - 65%.

Theo ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 18/6 do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng nên nắng nóng có khả năng quay trở lại trên toàn khu vực.

P.V