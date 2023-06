Hà Tĩnh hôm nay có mưa, trời dịu mát

Do ảnh hưởng của mưa dông, nền nhiệt của Hà Tĩnh hôm nay khá mát mẻ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên ngày và đêm nay (7/6), Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Ảnh minh họa

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo từ 8-10/6, Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Thời tiết mát mẻ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng đã phát đi các bản tin dự báo tháng, dự báo 10 ngày tới. Theo đó, trong tháng 6, bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Về nền nhiệt và tình hình nắng nóng, bản tin dự báo tháng cho hay, các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

An Nhiên - Thảo Yến