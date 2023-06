Những “cây lau bằng thép” trong làng báo Hà Tĩnh

Mạnh mẽ, quyết liệt, năng động trong hoạt động nghiệp vụ nhưng trái tim cũng đầy ắp yêu thương, rung cảm với đời. Đó là sự hòa trộn trong nét tính cách của những nữ nhà báo, tạo nên bản sắc cho hoạt động của Câu lạc bộ Nhà báo nữ Hà Tĩnh.

Tại cuộc gặp gỡ các nữ nhà báo tiêu biểu toàn quốc tháng 4/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại lời nhận xét của Tổng Thư ký Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế trong chuyến đi nghiên cứu phong trào phụ nữ Việt Nam năm 1968: “Phụ nữ Việt Nam như những cây lau mềm mại. Nhưng đó là những cây lau bằng thép”. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các nữ nhà báo Việt Nam cũng thực sự là những “cây lau bằng thép”.

Các nữ cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh có nhiều đóng góp xứng đáng cho hoạt động của CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh.

Cũng với tinh thần ấy, thời gian qua, các nữ nhà báo ở Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực ấy, vượt qua những khó khăn, gian khổ của nghề báo, khẳng định bản thân trong xu thế phát triển của báo chí hiện đại.

Nhà báo Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh cho biết: “Cùng với sự phát triển của báo chí tỉnh nhà, trong những năm qua, CLB đã không ngừng đổi mới, phát triển số lượng, nâng cao chất lượng. Sinh hoạt phân tán tại các cơ quan truyền thông, sở, ban, ngành nhưng 110 hội viên CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh luôn khắc phục khó khăn, trau dồi bản lĩnh chính trị và kỹ năng nghề nghiệp để khẳng định bản thân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Nhà báo Trương Mai Thủy - Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh đại diện nhóm tác giả nhận giải C Búa liềm vàng toàn quốc năm 2021.

Trong 5 năm (2018 - 2023), đã có hàng chục lượt nữ nhà báo Hà Tĩnh được nhận các danh hiệu, bằng khen trong công tác tại các cơ quan, đơn vị; giải thưởng về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, Báo Hà Tĩnh có 5 tác phẩm đạt giải C Báo chí quốc gia; 1 giải C Giải Búa liềm vàng toàn quốc; 2 giải A, 2 giải B, 2 giải C Giải Báo chí toàn quốc về nông thôn mới và nhiều giải báo chí chuyên ngành.

Đài PT&TH tỉnh có 3 giải A, B Giải báo chí toàn quốc về xây dựng NTM, 1 Giải A báo chí toàn quốc về công đoàn, 3 Giải C Giải Báo chí quốc gia; 1 giải C giải Búa liềm vàng toàn quốc, 3 giải Bạc, 1 giải Đồng Liên hoan Phát thanh toàn quốc và nhiều giải chuyên ngành khác… Hầu hết các tác phẩm đạt giải đều có sự tham gia tích cực, chủ lực của các nữ biên tập viên, phóng viên.

Nhà báo Đặng Thắm, Linh Thủy (Đài PT-TH tỉnh) tại lễ trao giải Liên hoan PT-TH toàn quốc năm 2022.

Từng có tác phẩm đề tài chống tiêu cực đạt giải tại Liên hoan PT-TH toàn quốc, Nhà báo Nguyễn Hằng (PV Phòng Thời sự Đài PT-TH tỉnh) chia sẻ: “Giải thưởng là thành quả cho những nỗ lực, cố gắng nhưng niềm vui lớn của những người làm nghề như chúng tôi là tác phẩm ở lại trong lòng công chúng và có tác động tích cực đối với đời sống xã hội”.

Nữ phóng viên Đài PT-TH tỉnh tác nghiệp trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh.

Để có được những “mùa quả ngọt” đó, các nữ nhà báo phải thật sự hy sinh và cháy hết mình với nghề đã chọn. Trong cuộc sống hằng ngày, các chị là người vợ, người mẹ đảm đang, là người phụ nữ dịu dàng, đằm thắm nhưng khi tác nghiệp trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh, tại “điểm nóng”, các nữ nhà báo không hề thua kém đồng nghiệp nam về bản lĩnh, sự nhanh nhạy, dũng cảm và dấn thân.

Nhà báo Phan Trâm (Báo Hà Tĩnh) tác nghiệp tại vùng rốn lũ Cẩm Xuyên vào tháng 10/2020.

Nhà báo Phan Trâm (Phòng Phóng viên Kinh tế Báo Hà Tĩnh) vẫn không thể quên được những ngày tác nghiệp trong trận lụt lịch sử tháng 10/2020: “Vào vùng ngập sâu nhất của huyện Cẩm Xuyên, tận mắt chứng kiến những ngôi nhà chìm trong biển nước, cảnh người dân ngồi trên nóc nhà chờ cứu hộ, chúng tôi không còn nghĩ đến sự an nguy của bản thân, chỉ cố gắng làm sao lấy được thông tin, hình ảnh chân thực nhất để gửi về tòa soạn, kịp thời truyền tải đến bạn đọc”.

Các nữ phóng viên Chi hội Nhà báo phía Nam trong chuyến thực tế tại huyện Hương Khê.

Đằng sau sự thành công đến từ những tác phẩm của phóng viên là sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, nhân viên bình bản, hậu kỳ... Họ là những người “gác cổng”, người “làm đẹp” tác phẩm, để cho ra đời “những đứa con tinh thần” chân thực, chất lượng nhất.

Đằng sau thành công của các tác phẩm là sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, nhân viên bình bản, hậu kỳ... Trong ảnh: Tòa soạn hội tụ của Báo Hà Tĩnh.

“Trong các sự kiện nóng, có những ngày chúng tôi xử lý gần 60 sản phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau. Do đó, chúng tôi phải luôn tập trung cao độ, cẩn trọng, xử lý kịp thời, chính xác, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc. Khi xong việc cũng là lúc đồng hồ đã điểm sang ngày mới, dù vất vả nhưng chúng tôi luôn tự hào vì đã góp phần nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền”, nhà báo Dương Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng Xuất bản Báo Hà Tĩnh trải lòng.

Nhiều nữ nhà báo đang thời kỳ mang thai, nuôi con nhỏ, nhà ở xa nhưng các chị vẫn luôn cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những bữa cơm ăn vội với gia đình để kịp hoàn thành tin bài; những buổi lễ khai giảng của con vắng bóng mẹ... đã trở thành câu chuyện rất đỗi quen thuộc với các nữ nhà báo.

Nhà báo Lê Thị Thủy được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh vào tháng 3/2020.

Bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, các thành viên CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh cũng tự tin phát huy năng lực, khẳng định vị thế, đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị. Hiện có hơn 20 nhà báo nữ đang giữ chức vụ phó giám đốc, phó tổng biên tập, phó chủ tịch hội nhà báo và phó, trưởng các phòng, ban tại các đơn vị; 8 nhà báo nữ có trình độ thạc sỹ báo chí, nhiều chị có 2 bằng đại học và trình độ chính trị cao cấp. Các chị em đều không ngừng tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của phương thức làm báo hiện đại…

Nữ công Báo Hà Tĩnh trao quà cho hoàn cảnh khó khăn.

Nhiệt huyết với nghề, những người phụ nữ làm báo cũng thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội bằng việc trao gửi yêu thương qua từng trang viết, từng khuôn hình. Từ sự năng nổ, trách nhiệm, các nữ nhà báo đã trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện với những mảnh đời bất hạnh.

Nữ công Đài PT-TH tỉnh tham gia hoạt động thả cá giống tại Vũ Quang.

Trong 5 năm qua, chị em PV, BTV Báo Hà Tĩnh đã tích cực viết bài về các địa chỉ tình thương và kết nối nhà hảo tâm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh với số tiền hàng tỷ đồng. Chị em cũng là lực lượng chính kết nối, đỡ đầu hàng tháng cho 27 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Các nữ nhà báo hưu trí vẫn thường xuyên gặp gỡ, giao lưu; một số người vẫn giữ được ngọn lửa nghề, cho ra đời nhiều tác phẩm hay.

Chương trình “Vòng tay nhân ái” của Đài PT-TH tỉnh do các PV nữ trực tiếp phụ trách đã giúp đỡ 120 hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 25 ngôi nhà nhân ái với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Các nữ nhà báo công tác tại trung tâm VHTT huyện, thị và các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh kêu gọi xây dựng nhà ở, tặng hàng trăm suất quà quà hỗ trợ các gia đình nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Nữ phóng viên các báo trung ương thường trú trên địa bàn giao lưu thể thao.

Sau bộn bề của công việc và những trăn trở với nghề, trong quỹ thời gian ít ỏi của mình, những người phụ nữ làm báo vẫn không quên dành thời gian để kết nối, giao lưu cùng đồng nghiệp trong CLB. Nhà báo Nguyễn Tuyết Mây - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Xây dựng chia sẻ: “Đặc thù công việc phải thường xuyên đi cơ sở, chị em hội viên lại công tác tại các cơ quan, đơn vị khác nhau nên sự kết nối là hết sức cần thiết. Tham gia vào mái nhà chung CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh, chúng tôi có thêm sân chơi, điểm tựa tinh thần, cùng đoàn kết, sẻ chia để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

CLB là sân chơi, là nơi kết nối các nữ nhà báo.

Phía sau là hậu phương người thân, gia đình, bạn bè; phía trước là trách nhiệm với độc giả, sự tin tưởng của tòa soạn, các nữ nhà báo vẫn luôn vững vàng, bản lĩnh để giữ gìn “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”.

CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh là một tổ chức cơ sở hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh với những hoạt động hết sức đặc thù. Để được sống với đam mê nghề nghiệp, các nữ nhà báo đã chịu không ít những thiệt thòi, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ. Hoạt động của các thành viên CLB trong suốt nhiệm kỳ qua đã góp phần tạo nên uy tín và vị thế của CLB, của Hội Nhà báo tỉnh. Nhiều giải báo chí Trung ương, của tỉnh và giấy khen của Ban Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ Việt Nam, giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh là hành trang mà các thành viên CLB có quyền tự hào để bước vào một nhiệm kỳ mới với những dự cảm tươi mới, tốt đẹp. Ông Nguyễn Xuân Hải Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

Kiều Minh