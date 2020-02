Phát 3.000 khẩu trang y tế cho người dân trên địa bàn Can Lộc

Để góp sức cùng cả cộng đồng phòng ngừa virus Corona, Huyện đoàn Can Lộc (Hà Tĩnh) phối hợp Công an huyện và Công ty TNHH S&D Quảng Bình phát 3.000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Chương trình phát khẩu trang y tế miễn phí diễn ra trong sáng 10/2.

Được biết, dưới sự phát động của Huyện đoàn, Công an huyện Can Lộc, toàn bộ chi phí để mua 3.000 khẩu trang y tế do phía Công ty TNHH S&D Quảng Bình tài trợ.

Trong sáng 10/2, hàng chục đoàn viên của cả 3 đơn vị được huy động đến nhiều địa điểm như: Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc, cổng chợ Nghèn, điểm giao tỉnh lộ 6 với QL 1A thuộc khối 6, thị trấn Nghèn, để phát và tư vấn cách đeo khẩu trang y tế cho người dân.

Bên cạnh việc phát khẩu trang cho người dân, các cán bộ, chiến sỹ cũng tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

Phát khẩu trang, tư vấn cho người nhà và bệnh tại điểm Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc

Hoạt động này của các đơn vị đã nhận được rất nhiều sự đồng tình, ủng hộ và lời cảm ơn từ phía người dân trên địa bàn.

Điểm giao tỉnh lộ 6 với QL 1A thuộc khối 6, thị trấn Nghèn.

Trong thời gian tới, chương trình tiếp tục thực hiện việc phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân, góp phần phòng ngừa dịch bệnh, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Anh Tấn