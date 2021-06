Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà trẻ em, động viên gia đình có 2 cháu nhỏ vừa đuối nước

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng mong muốn chính quyền các cấp, cơ quan đoàn thể và cộng đồng chung tay hỗ trợ để các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã An Dũng (Đức Thọ) vươn lên trong cuộc sống.

Nhân Tháng hành động vì trẻ em, chiều nay (2/6), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đi thăm, tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn và động viên gia đình có 2 chị em bị đuối nước tại xã An Dũng (Đức Thọ). Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và lãnh đạo huyện Đức Thọ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đến thăm, tặng quà cho em Nguyễn Bình An (SN 2018, thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng). Gia đình em An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ đau ốm thường xuyên.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến tặng quà và động viên em Phan Thị Hoài Linh (SN 2012, ở thôn Nội Trung, xã An Dũng). Em Linh bị dị tật bẩm sinh nằm một chỗ, bố mẹ làm nông có hoàn cảnh rất khó khăn.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình anh Hoa Văn Hiếu (thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng) có 2 cháu H.T.M.L (6 tuổi) và H.T.H (3 tuổi) vừa mất do đuối nước.

Tại các điểm đến thăm và tặng quà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chia sẻ với những khó khăn mà các cháu và gia đình gặp phải trong cuộc sống. Mong các cháu cố gắng vượt qua khó khăn, chăm ngoan, nghe lời ông bà, cha mẹ, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng chung tay chăm lo, hỗ trợ, động viên để các cháu và gia đình vơi bớt khó khăn. Đối với gia đình có 2 chị em bị đuối nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ sự mất mát và động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các cấp chính quyền, đoàn thể huyện Đức Thọ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng tránh đuối nước ở trẻ em.

