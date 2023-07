Sau nắng gay gắt, Hà Tĩnh chuẩn bị đón mưa lớn

Dự báo nắng nóng kéo dài ở Hà Tĩnh đến ngày 17/7. Từ đêm 17/7, khu vực này có thể chuyển mưa rất lớn.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Tĩnh hôm nay ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ảnh minh hoạ

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo nắng nóng kéo dài ở Hà Tĩnh đến khoảng 17/7. Từ đêm 17/7, khu vực này có thể chuyển mưa rất lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, vùng áp thấp hình thành trên vùng biển phía Đông của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đi vào Biển Đông trong chiều qua (14/7), dự báo mạnh lên thành bão số 1 trong mùa mưa bão năm nay.

Hai kịch bản có thể xảy ra với bão số 1. Ở kịch bản thứ nhất, bão di chuyển theo hướng Bắc, đi vào đất liền Trung Quốc. Kịch bản này có xác suất khoảng 50-60%. Ở kịch bản thứ hai, sau khi vào Biển Đông, bão đổi hướng di chuyển sang phía Tây và di chuyển vào đất liền nước ta. Kịch bản này có xác suất khoảng 40-50%.

T.C