Thêm 4 tờ báo trở thành chuyên đề của Báo Công an nhân dân

Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các báo: An ninh Thủ đô, An ninh Hải Phòng, Công an thành phố Đà Nẵng trở thành ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân, do Tổng biên tập Báo Công an nhân dân làm Tổng biên tập.

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, ngày 26/8/2020, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 7491/QĐ-BCA-X04 phê duyệt Đề án Quy hoạch báo chí trong Công an nhân dân và ngày 25/2/2021, ký Thông báo số 18-TB/ĐUCA Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về Phương án thực hiện quy hoạch báo in Công an nhân dân.

Ngày 5/1/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép hoạt động báo chí (giấy phép mới) cho Báo Công an nhân dân, trong đó, ngoài ấn phẩm chính là nhật báo Công an nhân dân còn có các ấn phẩm chuyên đề: An ninh thế giới Tuần, An ninh thế giới Tháng, Văn nghệ Công an, An ninh Thủ đô, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 26-2-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã cấp bổ sung giấy phép (mới) cho các ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân là Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng và Chuyên đề An ninh Hải Phòng. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/3/2021.

Như vậy, đây là lần thứ hai trong lịch sử hình thành và phát triển của Báo Công an nhân dân, một số cơ quan báo chí có uy tín của ngành công an đã được sáp nhập, trở thành ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân. Trước đó, năm 2003, Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an và Báo An ninh thế giới đã sáp nhập vào Báo Công an nhân dân, trở thành các chuyên đề Văn nghệ Công an và An ninh thế giới.

