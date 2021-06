Thời tiết hôm nay: Hà Tĩnh có nơi trên 37 độ C

Do ảnh hưởng rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ngày hôm nay (17/6), khu vực Hà Tĩnh có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C.

Hôm nay, khu vực Hà Tĩnh có nắng nóng với nhiệt độ cao

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, hôm qua (16/6), toàn tỉnh có nắng nóng với nhiệt cao nhất ngày phổ biến 35,1 - 37,3 độ C, độ ẩm thấp nhất vào buổi trưa, chiều dao động 50 - 56%.

Dự báo hôm nay, do ảnh hưởng rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên khu vực Hà Tĩnh có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 19 - 21/6, nắng nóng gia tăng về cường độ, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến 45 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 17 giờ.

Cảnh báo: Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22/6.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

