Thông tin mới nhất về thời tiết Hà Tĩnh từ mồng 2 đến mồng 5 tết

Theo thông từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ mồng 2 đến mồng 5 tết, thời tiết trên phạm vi toàn tỉnh tốt, phổ biến không mưa, trời nắng

Thời tiết Hà Tĩnh những ngày tết trời nắng đẹp.

Do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông nên từ ngày 13 - 16/2 (tức từ ngày mồng 2 đến mồng 5 tết), thời tiết trên phạm vi toàn tỉnh tốt, phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Trong đó, từ đêm 13 và đêm 14/2, nhiệt độ thấp nhất còn ở mức 13 - 150C; đêm 15 và đêm 16/2, nhiệt độ tăng hơn và phổ biến 17 - 180C. Nhiệt độ cao nhất ngày các khu vực phổ biến 23 - 250C.

Ngày 17 và 18/2, khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường nên từ trưa, chiều 17 và ngày 18 có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, ngoài khơi có gió cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

P.V