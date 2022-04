Tin mới nhất về lượng mưa tại một số địa bàn ở Hà Tĩnh sáng nay

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa thông tin, trong 6 giờ qua (từ 3h - 9h), khu vực Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong 6 giờ (từ 3h - 9h), lượng mưa đo được tại Hương Sơn đạt 64.4mm. Ảnh: Ánh Dương

Lượng mưa đo được tại Hương Điền là 87.6mm, Hương Quang 65.2mm, Hương Sơn 64.4mm, Sơn Tây 61.6mm…

Dự báo trong khoảng 3 - 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo trong 3 - 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên các khu vực ở Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê.

Ven biển khu vực Hà Tĩnh đã quan trắc được gió cấp 5, giật cấp 6. Độ cao sóng vùng biển ven bờ ở mức 0,75 - 1,25m.

Dự báo, ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ gia tăng mức độ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh gây mưa, nền nhiệt độ tiếp tục giảm.

Do ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh với rìa Bắc rãnh áp thấp và trường gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 2/4, khu vực Hà Tĩnh sẽ xảy ra một đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn chủ yếu tập trung trong ngày hôm nay đến sáng ngày 2/4.

Ngày hôm nay, nền nhiệt độ giảm mạnh, từ đêm nay đến ngày 4/4 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ngày trong đợt rét này các khu vực phổ biến 14 - 16 độ C.

Trong đất liền gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3 - 4, ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển Hà Tĩnh gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

P.V