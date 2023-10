“Tình chung, tiền riêng”...

Cuộc hôn nhân “tình chung, tiền riêng” ban đầu khiến chị Hoa không ít lướng vướng; cứ thấy “kỳ kỳ” bởi nó khác với tập quán xưa nay của người xung quanh.

Cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm mà vợ là người gánh vác chính kinh tế trong gia đình đã khiến anh Hòa mang rất nhiều mặc cảm... (Ảnh minh họa từ Internet).

Anh Hòa ly hôn với chị Hồng. Một cuộc đổ vỡ, với anh, đầy tai tiếng. Anh mang tiếng... ăn bám vợ! Thông tin ấy do chị Hồng buột miệng phao ra trong lúc tức giận.

Nghe có lý bởi chị là viên chức Nhà nước, lương bổng ổn định trong khi anh Hòa là lao động tự do, công việc và thu nhập bấp bênh. Đã vậy, sức khỏe anh còn không tốt, nay bệnh mai đau. Chừng ấy lý do đủ khiến người ngoài cuộc suy đoán lời chị Hồng không sai! Khi tin đồn ấy đến tai, anh Hòa thực sự bị “dội”. Cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm mà vợ là người gánh vác chính kinh tế trong gia đình đã khiến anh mang rất nhiều mặc cảm. Vốn giàu lòng tự trọng và tự ái, từ “ăn bám” đối với anh Hòa thật sự quá sốc. Nó khiến anh tổn thương đến mức sau này khi có cơ may hòa giải đôi bên, anh Hòa vẫn nhất quyết không; cho dù trước đó chính anh là người chủ động muốn níu kéo, hàn gắn với chị Hồng.

Anh gặp và yêu một người phụ nữ khác, cũng là viên chức Nhà nước, kinh tế ổn định. Chị Hoa - người phụ nữ đến sau (cũng một lần dang dở) muốn tiến tới hôn nhân với anh Hòa để chung tay xây dựng lại tổ ấm. Kỳ lạ là, bao nhiêu lần chị Hoa chủ động đề nghị, anh Hòa đều từ chối. Gặng mãi, cuối cùng anh Hòa mới chịu khai thật lý do: anh không muốn mà nói trắng ra là quá sợ một cuộc hôn nhân mà khả năng kinh tế người chồng “ở thế yếu” so với vợ. Ý anh muốn hai người cứ kéo dài mối quan hệ tình nhân lâu dài để vẫn giữ được cầu nối tình cảm nhưng không... ràng buộc kinh tế.

Biết được nguyên do chị Hoa thề thốt, hứa sẽ không bao giờ để chuyện ấy lặp lại lần hai nhưng anh Hòa vẫn nhất quyết không nghe. Anh bảo vết thương quá khứ trong anh đã trở thành một thứ “chấn thương tâm lý” khó có thể chữa lành; chị phải hiểu cho anh nếu muốn anh còn đủ tự tin để sống.

Dùng dằng thuyết phục mãi, cuối cùng anh Hòa cũng chịu nhượng bộ. Anh đồng ý kết hôn; nhưng với điều kiện: vợ chồng sẽ độc lập tài chính trong hôn nhân. Nghĩa vụ chung của gia đình đôi bên đóng góp, cùng lo; còn tài khoản của ai người ấy tự quản, toàn quyền sử dụng. Chị Hoa ban đầu không chịu, song, biết không lay chuyển được anh Hòa, chị đành lùi bước: thôi, anh muốn vậy cũng được; nhưng anh phải hứa khi nào anh đau yếu hay công việc khó khăn phải để em hỗ trợ. Lần này anh Hòa gật.

Ngày lại ngày, những lướng vướng tưởng như khó xử về chuyện “tiền anh, tiền tôi” buổi đầu dần được thu xếp êm xuôi... (Ảnh minh họatừ Internet).

Cuộc hôn nhân “tình chung, tiền riêng” ban đầu khiến chị Hoa không ít lướng vướng; cứ thấy “kỳ kỳ” bởi nó khác với tập quán xưa nay của người xung quanh. Người thân, bạn bè tình cờ biết mối quan hệ tài chính lạ của vợ chồng anh chị cũng rất ngạc nhiên. Không ít những góp ý lo lắng - thậm chí còn có cả điều tiếng, chỉ trích, mỉa mai... Kệ cho ai nói gì, anh Hòa vẫn cứ nhất nhất tuân theo cái thỏa thuận trước hôn nhân giữa anh và chị. Hằng tháng, anh đều đặn chuyển đủ phần anh vào “quỹ chung” lo sinh hoạt phí của gia đình. Tháng thu nhập khá bù qua tháng thu nhập kém. Nhiều tháng chị Hoa thấy anh công việc bấp bênh nên áy náy, đề nghị “miễn giảm” anh đều không đồng ý. Biết ý, sau này khoản tiền chợ chị Hoa để mặc anh tự lo không can thiệp. Có điều, đối với những dự án chi tiêu, mua sắm lớn cho gia đình, chị Hoa nhất quyết góp phần hơn.

Ngày lại ngày qua, những lướng vướng tưởng như khó xử về chuyện “tiền anh, tiền tôi” buổi đầu dần được thu xếp êm xuôi. Giờ ngay chị Hoa cũng công nhận chuyện vợ chồng có tài khoản riêng nếu biết xếp xử thật sự không hề dở. Anh Hòa đương nhiên khỏi nói; niềm hạnh phúc khi được sống tự tin, không mang mặc cảm mình là kẻ “ăn bám” dường như khiến anh yêu đời hơn, làm việc cũng hiệu quả hơn. Giờ mỗi khi có việc chính đáng cần tiêu pha, anh có thể mạnh dạn móc tiền chi mà không phải lo “nhìn sắc mặt vợ” như trong cuộc hôn nhân trước. Những lúc bông đùa đối đáp, anh hay trêu chị Hoa: này, nếu mai vợ chồng mình chia tay nhau, anh không “nợ nần” gì em đâu đấy! Chị Hoa lườm chồng, dài giọng: ừ, tiền không nợ; nhưng nợ... tình. Anh trả chưa xong nợ thì đừng hòng chia tay...

Tiền bạc và tình yêu, rốt cuộc thứ nào mới là quan trọng nhất? Rất nhiều người thường ôm trong lòng một câu hỏi lớn: Tiền bạc liệu có thực sự toàn năng như người ta nói hay không, có thể mua được mọi thứ trên đời chăng?

Y.N.