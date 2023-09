Tổ chức Chương trình “Vui Tết Trung thu” điểm cấp tỉnh tại huyện Kỳ Anh

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở VH-TT&DL, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND huyện Kỳ Anh tổ chức Chương trình “Vui Tết Trung thu” điểm cấp tỉnh, dự kiến ngày 26/9 (12/8 âm lịch).

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các hoạt động tổ chức Tết Trung thu phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2023 vừa được UBND tỉnh ban hành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự tham gia của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em và các quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tạo cơ hội, điều kiện để tất cả trẻ em được tham gia các hoạt động Tết Trung thu vui tươi, lành mạnh, bổ ích, bình đẳng, góp phần định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; vận động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ, tặng quà, động viên trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Theo đó, về các hoạt động truyền thông sẽ tập trung tăng cường và đổi mới công tác truyền thông bằng các hình thức phù hợp, nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; đồng thời tạo cơ hội cho chính bản thân trẻ em được tiếp cận với các thông tin phù hợp với độ tuổi, giới tính, sở thích, nhu cầu nhằm đảm bảo các quyền của trẻ em.

Tuyên truyền, phổ biến, cung cấp kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; phòng, chống, kiểm soát game online, hút thuốc lá điện tử, chất kích thích đối với trẻ em; kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng cho cha mẹ trẻ em, người chăm sóc trẻ em và cho trẻ em. Tăng cường các hoạt động lắng nghe, lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em; phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em. Nâng cao năng lực thực hiện quyền và bổ phận của trẻ em.

Các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em gồm tổ chức các hoạt động tại cộng đồng nhằm thu hút trẻ em tham gia vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh. Các hoạt động tập trung vào liên hoan vui đón Tết Trung thu; tổ chức chương trình văn nghệ, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao, tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, giáo dục bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho trẻ em.

Các trường mầm non, tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động đón Tết Trung thu cho trẻ em gắn với các hoạt động chào đón năm học mới một cách thiết thực, vui tươi, an toàn, lành mạnh. Đoàn Thanh niên, Hội đồng đội các cấp tổ chức các hoạt động vui đón Tết trung thu cho thiếu nhi gắn với hoạt động tổng kết sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư.

Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm đầu tư, hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, các cơ sở y tế, các điểm vui chơi giải trí; tổ chức các hoạt động tặng quà, thăm hỏi, động viên trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn ở các địa phương, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đảm bảo an toàn cho trẻ em trước, trong và sau dịp Tết Trung thu. Thường xuyên nắm bắt tình hình, phát hiện và tập trung phối hợp giải quyết, can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em...

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương trong việc chủ tri, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan. Chi tiết mời xem tại đây.

Tin liên quan: Hà Tĩnh kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Trung thu từ 11-28/9 Sở Y tế Hà Tĩnh sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh trước ngày 11/9/2023.

P.V