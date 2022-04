Từ ngày 1/5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho hay: Khoảng sáng ngày 1/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.

Hiện nay (29/4), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Khoảng sáng ngày 1/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ gần sáng ngày 1/5 đến 2/5, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 1/5, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 - 20 độ C, trời rét về đêm và sáng. Từ đêm mai (30/4), trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5.

Từ gần sáng ngày 1/5, vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

P.V