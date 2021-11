TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2021

Các nội dung mà TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) triển khai đều bám chủ đề chung của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 - “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Sáng 15/11, UBND TX Hồng Lĩnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. Đây là địa phương tổ chức điểm hoạt động phát động tháng hành động vì bình đẳng giới trong toàn tỉnh năm 2021.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quyên, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thị Hải Yến cùng lãnh đạo TX Hồng Lĩnh dự lễ phát động.

Thời gian qua, TX Hồng Lĩnh đã đạt những kết quả đáng kích lệ trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2011- 2020 trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Đình Văn Hồng phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Hiện nay, tình trạng bất bình đẳng giới nói chung và bạo lực trên cơ sở giới vẫn còn tồn tại trong xã hội, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn chưa thể xóa bỏ. Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang là vấn đề báo động ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ở TX Hồng Lĩnh, nhiều năm qua, không có trường hợp bạo lực gia đình, bạo lực giới bị xử lý hình sự hoặc xử lý hành chính nhưng tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực giới vẫn diễn ra.

Đại biểu dự lễ phát động

Trong 2 năm 2020 và 2021, KT-XH bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, đến nay, tuy dịch bệnh đã từng bước được khống chế nhưng hậu quả của nó còn hết sức nặng nề. Cả nước có hàng nghìn trẻ em mồ côi; hàng triệu lao động mất việc làm hoặc bỏ nơi làm việc về quê, trong đó, đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất là phụ nữ và trẻ em.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong đó có nhiều chính sách quan tâm đến lao động nữ đang mang thai, đang nuôi con nhỏ, hỗ trợ trẻ em bị mồ côi do đại dịch COVID-19, góp phần giúp các đối tượng này giải quyết khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội.

Bà Trần Thị Hương Giang - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đại diện cho lực lượng đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn thị xã phát biểu hưởng ứng Tháng hành động bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Tỉnh Hà Tĩnh nói chung và TX Hồng Lĩnh đã và đang ưu tiên các nguồn lực để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch trong đó có phụ nữ và trẻ em, điều này đã góp phần giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, giảm bớt áp lực và nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.

Dịp này, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh - Sở LĐ-TB&XH trao tặng 20 suất quà tặng cho 20 nữ công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn TX Hồng Lĩnh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và TX Hồng Lĩnh trao phần thưởng cho 2 gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của lực lượng đoàn viên, công nhân viên chức lao động giai đoạn 2016-2020.

Tại lễ phát động, lãnh đạo TX Hồng Lĩnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Quyết định 2282/2020/QĐ-TTg /QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch 104/KH-UBND ngày 31/8/2021 của UBND thị xã thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

Lãnh đạo UBND TX Hồng Lĩnh trao tặng quà cho 8 cụ là nữ thương binh, vợ liệt sỹ...

Lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh cũng đề nghị, Hội LHPN các cấp, các tổ chức bảo vệ, chăm sóc trẻ em, các cá nhân đang bị bạo hành, hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bị kỳ thị hãy lên tiếng đấu tranh phản đối mạnh mẽ để xóa bỏ tư tưởng kỳ thị đối với nữ giới, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ và trẻ em, vì quyền của phụ nữ và trẻ em.

Các tổ chức công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp hãy nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, nâng cao đời sống, trình độ năng lực của đoàn viên nhất là lực lượng công nhân, lao động nữ.

Nam Giang