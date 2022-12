Phối hợp tổ chức chuyến xe “Chuyến xe 0 đồng - chia sẻ yêu thương” cho sinh viên, công nhân Hà Tĩnh về quê đón tết

Chương trình “Chuyến xe 0 đồng - chia sẻ yêu thương” do CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam tổ chức, trong đó, dự kiến phát 1.000 vé xe miễn phí cho sinh viên, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê đón tết Quý Mão 2023. - Đối tượng được cấp vé miễn phí: sinh viên, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (bản thân hoặc gia đình có người thân tại các vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn; thu thập thấp do đơn vị, doanh nghiệp nơi người lao động làm việc khó khăn…); - Thời gian đăng ký: từ nay đến ngày 20/12/2022. - Cách thức đăng ký: các địa phương, đơn vị, cá nhân gửi danh sách hoặc trực tiếp đăng ký tại CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam (địa chỉ: số 2 đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) hoặc qua cán bộ phụ trách chương trình (xem danh sách phía dưới). - Thời gian xét duyệt và công bố danh sách: từ ngày 21/12/2022 - 23/12/2022. - Thời gian nhận vé: từ ngày 4/1/2023 - 15/1/2023; địa điểm nhận vé: số 2 đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. - Thời gian xuất phát: 7h ngày 17/1/2023. - Địa điểm xuất phát: Nhà Văn hóa Thanh Niên (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh).