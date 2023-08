Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược

Chiều 11/11, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an Hà Tĩnh về kết quả các mặt công tác công an trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cùng dự buổi làm việc.