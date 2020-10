Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Đại hội của trí tuệ, trách nhiệm cao, đầy tâm huyết, khát vọng phát triển

Phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 sáng nay (15/10), đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của Nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa...”.

Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đại hội cơ sở, cấp trên cơ sở đảm bảo đúng quy định, thành công tốt đẹp. Đồng thời, tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh với trách nhiệm cao, nghiêm túc, công phu, bài bản, kỹ lưỡng, tâm huyết, trong điều kiện vừa kiểm soát dịch bệnh Covid-19, vừa chủ động phòng, chống bão lụt trong những tháng qua và những ngày gần đây.

Văn kiện trình Đại hội đã tiếp thu, chắt lọc trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đóng góp của người con quê hương trên mọi miền Tổ quốc; góp ý của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học; đặc biệt đã tiếp thu nghiêm túc, cầu thị kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hôm nay, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc trọng thể, đúng vào dịp Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa kết thúc thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của tỉnh nhà.

347 đại biểu, đại diện cho gần 99 ngàn đảng viên của 17 đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng 347 đại biểu, đại diện cho gần 99 ngàn đảng viên của 17 đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ - những đảng viên ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, thể hiện khát vọng phát triển Hà Tĩnh, đổi mới, sáng tạo, sức mạnh văn hoá của con người Hà Tĩnh; thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí, niềm tin và quyết tâm cao của Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Đại hội rất vinh dự và nồng nhiệt chào đón đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương.

Đại hội cũng vinh dự đón gần 100 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các ban, bộ, ngành và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Kính thưa Đại hội!

Trong giờ phút trọng thể này, với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, Đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Tư tưởng của Người mãi mãi là tài sản vô giá, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

Đại hội chúng ta thành kính, biết ơn sâu sắc các thế hệ cách mạng tiền bối; những người con ưu tú của quê hương: Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Trần Phú; Tổng Bí thư Hà Huy Tập; các anh hùng liệt sỹ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các gia đình thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội.

Cán bộ, giáo viên Trường Đại học Hà Tĩnh theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: Hương Ly

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do sự cố môi trường biển, thiên tai, bão lụt, hạn hán, cháy rừng, dịch bệnh, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, là nhiệm vụ then chốt, coi trọng toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; là tỉnh đi đầu trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh cho 50 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (tháng 8/2019). Ảnh: Giang Nam

Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, có nhiều đổi mới, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; bước đầu đánh giá cán bộ xuyên suốt, nhiều chiều, bằng sản phẩm cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Công tác dân vận được chú trọng. Phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực.

Sau sự cố môi trường biển, năm 2016 kinh tế suy giảm âm 14,6%; năm 2017 lấy lại đà tăng trưởng cao, bình quân 3 năm 2017 - 2019 đạt trên 13%, đặc biệt năm 2018 đạt 20,9%, cao nhất cả nước. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dự kiến năm 2020 tăng khoảng 5,2%; vì vậy, trong 5 năm bình quân tăng tưởng khoảng 6%, bằng mức bình quân của cả nước - là một sự nỗ lực lớn của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. Xây dựng nông thôn mới đạt thành tựu nổi bật, tỷ lệ xã đạt chuẩn gấp gần 2 lần so với kế hoạch đề ra, gấp 1,5 lần bình quân cả nước; đặc biệt tiêu chí thứ 20 “xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu” được Trung ương đánh giá cao.

Hà Tĩnh vững vàng trên hành trình xây dựng nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực. Chính sách đối với người có công luôn được chăm lo. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng, dự kiến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn - xã hội đảm bảo, tạo môi trường ổn định để phát triển. Hoạt động đối ngoại tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả.

Tuy vậy, với tinh thần nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, cầu thị, chúng ta nhận thấy, nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế trên các lĩnh vực, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Trên tinh thần đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có nhiệm vụ xem xét, đánh giá, nhìn nhận khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; khẳng định những thành tựu, kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế với nguyên nhân cụ thể, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời, thảo luận, thống nhất chủ đề, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 5 năm và 10 năm tới.

Đại hội nghiêm túc kiểm điểm đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, giúp Ban Chấp hành khóa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thảo luận, góp ý vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để Ban Chấp hành khóa mới triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, thống nhất chủ đề, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 5 năm và 10 năm tới.

Đại hội sẽ nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để tiếp thu đưa vào Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực thực tiễn, có tư duy, tầm nhìn chiến lược, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ; đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, quyết liệt trong hành động, vì lợi ích chung, để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đại diện cho ý chí, trí tuệ, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân, có khả năng đóng góp trách nhiệm, trí tuệ vào sự thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của Nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa...”.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là Đại hội của trí tuệ, trách nhiệm cao, đầy tâm huyết, khát vọng phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới; đặc biệt tập trung vào phương hướng, mục tiêu lớn, bảy nhiệm vụ trọng tâm, năm chương trình trọng điểm, ba nhiệm vụ đột phá chiến lược.

Tiếp tục khẳng định quan điểm, kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục, quyết tâm thực hiện cho kỳ được mục tiêu “Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ; phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quý, toàn thể Đại hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà sức khỏe, hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!