Các chỉ tiêu KT-XH của Can Lộc đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận

Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tiếp tục tập huy động cả hệ thống chính trị, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024.

Sáng 9/12, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Can Lộc tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Với sự chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân, năm 2023, các chỉ tiêu KT-XH của Can Lộc đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đời sống Nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường.

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 21.500 ha, sản lượng lương thực có hạt hơn 106.300 tấn (đạt 103,4% kế hoạch); năng suất lúa bình quân đạt 57,88 tạ/ha, sản lượng lúa đạt hơn 105.000 tấn. Huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn; đến cuối năm 2023, đã tập trung ruộng đất đạt 5.924 ha/9.178 ha, chiếm 65% diện tích sản xuất lúa toàn huyện, cao hơn 15% mục tiêu nghị quyết đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc Võ Xuân Linh báo cáo tại hội nghị.

Tổng giá trị ngành thương mại - dịch vụ theo giá hiện hành ước đạt 922 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 240 tỷ đồng, đạt 175,18% kế hoạch tỉnh giao và bằng 160,0% kế hoạch HĐND huyện giao; chi ngân sách cơ bản đáp ứng thực hiện các nhiệm vụ; giải ngân nguồn vốn đấu tư công được đẩy mạnh.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản triển khai theo đúng kế hoạch, tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội năm 2023 ước đạt 2.965,4 tỷ đồng. Công tác GPMB cao tốc Bắc - Nam được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, Can Lộc là một trong các địa phương của tỉnh quyết tâm bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án Thăng Long sớm nhất, đạt kế hoạch đề ra. Hạ tầng các khu tái định cư tại xã: Quang Lộc, Sơn Lộc, Kim Song Trường, Trung Lộc và di dời trạm bơm, di dời đường điện hoàn thành đạt 100% kế hoạch.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo, xã Vượng Lộc được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Qua rà soát, Can Lộc đã có 21/38 tiểu tiêu chí đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao, đạt 55%.

Văn hóa - giáo dục có nhiều kết quả nổi bật; công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm có nhiều khởi sắc; QP-AN được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được siết chặt; công tác dân vận và hoạt động của MTTQ và các khối đoàn thể được tăng cường.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân, đề xuất một số giải pháp để khắc phục khó khăn trong năm 2023, đồng thời bàn phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong: Can Lộc sẽ tiếp tục nỗ lực, kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao vào năm 2025.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống nhấn mạnh, thời gian tới, các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện, đưa các chủ trương, nghị quyết, đặc biệt là nghị quyết của huyện vào cuộc sống một cách thực chất, đầy đủ, kịp thời; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Trước mắt, các địa phương cần triển khai kịp thời công tác tổng kết nhiệm vụ 2023 đảm bảo thực chất, không hình thức, trong đó cần làm rõ những chỉ tiêu, mục tiêu đạt được, phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế để tìm cách khắc phục; tiếp tục siết chặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết; tham mưu kêu gọi các nguồn lực chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách một cách kịp thời, không bỏ sót đối tượng.

Năm 2024, huyện Can Lộc đề ra mục tiêu: tổng diện tích gieo trồng đạt 20.732 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 102.779 tấn; phấn đấu có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu ngân sách đạt trên 179 tỷ đồng; tổng giá trị sản phẩm ngành thương mại, dịch vụ đạt trên 1.000 tỷ đồng; giảm tỷ lệ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới tối thiểu 0,5%. Huyện cũng phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng xếp loại chất lượng “hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó có từ 70% được xếp loại chất lượng “hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đảng bộ huyện được xếp loại từ mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

