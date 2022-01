Cẩm Xuyên cần phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2021, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã giành nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh lực với 23/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch...

Sáng 5/1, Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trưởng ban Tuyên giao Tỉnh ủy Hà Văn Hùng tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự chủ động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân..., huyện Cẩm Xuyên đã giành nhiều kết quả toàn diện trong các lĩnh vực.

Trong năm, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Cẩm Xuyên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM.

Toàn cảnh hội nghị

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt của Đảng bộ, kinh tế - xã hội của huyện Cẩm Xuyên đã có bước phát triển. Toàn huyện có 23/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 7% (cao hơn bình quân của tỉnh), sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện; năng suất, sản lượng các loại cây trồng cạn đạt cao hơn so với cùng kỳ từ 7-10%; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp- xây dựng đạt 2.365 tỷ đồng (bằng 91% kế hoạch, tăng 7,5% so với năm 2020); tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cả năm đạt 2.769 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 520 tỷ đồng (gấp 2,14 lần so với kế hoạch HĐND tỉnh giao và vượt 70% so với dự toán HĐND huyện giao). Toàn huyện thành lập mới 35 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, nâng lũy kế toàn huyện lên 483 doanh nghiệp và 125 HTX.

Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình Nguyễn Văn Quang: Việc triển khai hiệu quả các mô hình học tập và làm theo gương Bác đã giúp nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục. Năm 2021, Trường THPT Cẩm Bình là 1 trong 3 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục THPT.

Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trong năm, huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức 116 lớp đào tạo bồi dưỡng với 17.460 học viên tham gia; kết nạp thêm 210 đảng viên mới (đạt kết quả cao nhất toàn tỉnh và đạt 123,5% kế hoạch cả nhiệm kỳ 2020 - 2025), nâng tổng số đảng viên lên 10.875 đồng chí. Huyện ủy Cẩm Xuyên cũng rà soát, bổ sung, cập nhật hồ sơ đảng viên trên phần mềm 3.0 cho Đảng bộ các xã/thị trấn theo đúng kế hoạch; tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 647 đảng viên đủ điều kiện; chỉ đạo thực hiện công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới.

Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên Trần Xuân Phong: Năm 2022, Đảng bộ Công an huyện sẽ chủ động tổ chức nhiều hơn nữa các đợt truy quét, tấn công tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc…

Trên cơ sở chỉ ra những mặt được và chưa được để rút ra bài học kinh nghiệm, hội nghị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, đủ năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, luôn vì sự phát triển chung.

Phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19; đẩy mạnh xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm, tạo bước đột phá trên các lĩnh vực...

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật: Đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cụ thể hóa các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao sức lãnh đạo, chiến đấu của Đảng... để hoàn thành các mục tiêu năm 2022.

Năm 2022, huyện Cẩm Xuyên phấn đấu tăng trưởng tổng giá trị sản xuất đạt 9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm, sản lượng lương thực duy trì ổn định 10 vạn tấn, thu ngân sách trên địa bàn đạt 315 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư toàn xã hội đạt 1.750 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1- 1,5%, có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xây dựng 30 khu dân cư mẫu, 150 vườn mẫu và có thêm ít nhất 7 sản phẩm OCOP đạt tiêu chí từ 3 sao trở lên.

Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu tỷ lệ Đảng bộ, chi bộ xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trên 95%; kết nạp 200 đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao huyện Cẩm Xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2021, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng: Đề nghị Huyện ủy Cẩm Xuyên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát... để thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2022 là một năm được dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, Huyện ủy Cẩm Xuyên cần tiếp tục nghiên cứu và ban hành các nghị quyết để triển khai theo các mũi trọng tâm, đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Về nhiệm vụ chính trị thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị huyện Cẩm Xuyên tiếp tục ưu tiên công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng linh hoạt, an toàn; tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng; dồn sức xây dựng huyện NTM nâng cao. Bên cạnh đó, Cẩm Xuyên cần đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc; nắm chắc tình hình địa phương cơ sở để báo cáo kịp thời lãnh đạo cấp trên xử lý, không để xảy ra điểm nóng.

Dịp này, Huyện ủy Cẩm Xuyên cũng tặng giấy khen cho 9 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Phan Trâm