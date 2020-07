Đại tá Lê Khắc Thuyết tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh

Tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, bầu Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng nay (15/7), Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự đại hội, về phía Trung ương có Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan trong tỉnh. Ngoài ra còn có sự có mặt của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Nam.

Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Công an tỉnh đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Đại tá Lê Khắc Thuyết phát biểu khai mạc đại hội

Đại hội lần này xác định chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh trật tự, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hà Tĩnh”.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị tại đại hội

Dự thảo Báo cáo Chính trị do Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân và của quê hương Hà Tĩnh, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của mỗi đảng viên, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ, một số vượt mức Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII đã quyết nghị. Niềm tin của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân đối với lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng được nâng lên.

Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 124 văn bản chỉ đạo và tổ chức sơ, tổng kết 45 chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT; bảo vệ an toàn tuyệt đối 142 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và hoạt động của 282 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn...

Tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi và giải quyết tình hình ANTT, bảo vệ an ninh biên giới. Chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Công tác phòng chống tội phạm, quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường, kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai 21 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo lĩnh vực, chuyên đề lớn; tập trung trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự; tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp; tội phạm lợi dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; tệ nạn ma túy, đánh bạc, mại dâm...

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“gắn kết chặt chẽ với phong trào”Xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Toàn lực lượng đã huy động hơn 9.200 lượt CBCS tham gia xây dựng NTM; đóng góp, hỗ trợ trên 10 tỷ đồng giúp các địa phương xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên, CBCS đáp ứng yêu cầu công tác.

Trong nhiệm kỳ qua, có trên 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đơn vị đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác tổ chức cán bộ. Qua sắp xếp, đã giảm 5 đơn vị cấp phòng, 22 đội công tác và 60 lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Tăng cường toàn diện cho công an cấp huyện, điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn (đến ngày 14/6, đã điều động 643 công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã tại 195/195 xã, thị trấn).

Trong nhiệm kỳ, đã tiến hành kiểm tra, giám sát 26/26 đảng bộ, chi bộ cơ sở; cấp ủy, UBKT cơ sở tiến hành 52 cuộc kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật 71 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công an Hà Tĩnh quán triệt phương châm “Chủ động - Nêu gương - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, gắn bó máu thịt với Nhân dân. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT. Chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm tình hình, vụ việc ngay từ cơ sở, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn.

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Hàng năm, Đảng bộ Công an tỉnh đạt “Trong sạch vững mạnh”; 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có trên 75% đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Công an tỉnh được tặng cờ thi đua của Bộ Công an, Chính phủ.

Đại hội cũng xác định 3 mũi nhiệm vụ đột phá; 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia, chủ động tham mưu, giải quyết hiệu quả tình hình nổi lên, không để hình thành “điểm nóng” và tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn;

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, CBCS...

Tiếp đó, đại hội nghe Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông qua Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ; về công tác xây dựng Đảng; trên cơ sở đó đóng góp ý kiến, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Trung tá Nguyễn Phi Hải – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự: Mạng lưới camera an ninh có hiệu quả rất cao trong phòng chống tội phạm trộm cắp, phục vụ đắc lực quá trình truy bắt các đối tượng gây án bỏ trốn.

Thượng tá Trần Bình Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tham gia thảo luận xung quanh vấn đề nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ trong lực lượng Công an Hà Tĩnh.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định, nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Tĩnh tiếp tục là địa bàn trọng điểm về ANTT. Trước mắt, cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng các cấp và những sự kiện chính trị quan trọng. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh; thường xuyên đổi mới, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỹ cương trong Đảng... Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chúc mừng, biểu dương Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện và có một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua; đảm bảo ổn định, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bày tỏ đồng tình với chủ đề, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá và giải pháp trong Báo cáo Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy gợi mở một số vấn đề liên quan; đồng thời đề nghị đại hội thảo luận làm rõ, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp đồng bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý Nhà nước về ANTT; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, Đảng bộ Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ tới; góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà và 6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng Công an Nhân dân.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ mới

Đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, trên tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện các bước bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội.

Kết quả, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ bầu đạt 100%.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại tá Lê Khắc Thuyết hứa, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, cống hiến trí tuệ, sức lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đại hội đề ra.

Đại tá Lê Khắc Thuyết tặng hoa cho các đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục diễn ra với các nội dung: Báo cáo kết quả họp phiên thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIV; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và ý kiến thảo luận tại đại hội.

Nhóm P.V