Đảng bộ Công an Hà Tĩnh cần quan tâm xây dựng lực lượng, gắn bó mật thiết với Nhân dân

Báo cáo chính trị của Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với quan tâm xây dựng lực lượng gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh như vậy trong kết luận cuộc họp Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra sáng nay (6/7). Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng dự.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp.

Đảng bộ Công an tỉnh chọn 3 mũi đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo 26/26 đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội. Các nhân sự tham gia cấp ủy bầu đúng định hướng 100%, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.

Đối với các văn kiện trình đại hội, đến nay, báo cáo chính trị đã tiếp thu, chắt lọc các ý kiến góp ý và đã dự thảo lần thứ 5, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đã dự thảo lần thứ 4.

Dự thảo báo cáo chính trị xác định chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

3 mũi đột phá được dự thảo báo cáo xác định là: nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ công tác công an, chủ động nắm, dự báo chính xác và giải quyết tình hình an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng về ANTT; ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của công an xã, thị trấn, xây dựng toàn diện các đơn vị công an cấp huyện; tập trung đầu tư hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, phòng chống tội phạm lợi dụng công nghệ cao và an ninh mạng.

Đối với công tác nhân sự đại hội, dự kiến cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là 21 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy là 7 đồng chí.

Ngoài ra, công tác thi đua, thông tin tuyên truyền về đại hội được phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ chiến sỹ.

Đánh giá sâu hơn vai trò của lực lượng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh: Báo cáo cần nêu rõ công tác dân vận của lực lượng trong thực hiện các nhiệm vụ.

Đánh giá về dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội của Công an tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Đảng, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy cho rằng, báo cáo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung đánh giá sát với tình hình, điều kiện thực tiễn của đơn vị.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Trong mũi đột phá cần nghiên cứu nội dung về nâng cao đạo đức công vụ, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Tuy nhiên, báo cáo chưa thực sự cân đối, cần đánh giá sâu hơn, rõ hơn vai trò của lực lượng công an trong công tác khắc phục sự cố môi trường biển, phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19; đánh giá rõ hơn sự phối hợp của 3 lực lượng: Quân sự, Công an, Biên phòng trong thực hiện các nhiệm vụ QP-AN; bổ sung kết quả trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Trong các mũi đột phá phải có nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp, báo cáo cần làm rõ hơn giải pháp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo QP-AN với phát triển kinh tế; phát huy vai trò trong thẩm định các chủ trương đầu tư các dự án lớn để đảm bảo an ninh kinh tế; tăng cường các giải pháp bảo vệ các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin mạng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát cơ sở; tăng cường các giải pháp xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo đảm ANTT; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị BTV Đảng ủy Công an tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy liên quan đến những mũi đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Đánh giá thẳng thắn những tồn tại, hạn chế

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho đại hội của Công an tỉnh, đồng thời đề nghị BTV Đảng ủy Công an tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy để nghiên cứu, bổ sung một cách phù hợp vào báo cáo chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kết luận cuộc họp.

Đi sâu góp ý vào báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Đảng ủy Công an tỉnh phải xây dựng báo cáo cân đối, cô đọng hơn, trong đó bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; đánh giá rõ hơn bối cảnh, tình hình của nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá đầy đủ về vai trò của các lực lượng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là sự cố môi trường biển, phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Đồng thời thẳng thắn nhìn vào những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là trong công tác bám nắm cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu BTV Đảng ủy Công an tỉnh cần nghiên cứu, thảo luận xây dựng lại chủ đề đại hội, trong đó cần nêu lên được công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nội dung xuyên suốt, đặc biệt quan trọng, gắn với đó là quan tâm xây dựng lực lượng gắn bó mật thiết với Nhân dân, từ đó đề ra các giải pháp để thực hiện xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng góp ý một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự, báo cáo kiểm điểm và chương trình đại hội.

Phúc Quang