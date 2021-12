Đổi mới, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ở Đức Thọ

Năm 2022, Đức Thọ (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra.

Chiều 27/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đặng Giang Trung và Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Trần Hoài Đức chủ trì hội nghị.

Năm 2021, BCH Đảng bộ huyện Đức Thọ đã ban hành đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị một cách linh hoạt, có hiệu quả.

Công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo dân chủ, minh bạch, công khai, đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc; công tác dân vận có nhiều đổi mới; hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực.

Đức Thọ cũng tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả bầu cử đảm bảo đúng quy định.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đặng Giang Trung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Đến nay, Đức Thọ có 22/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; tổng giá trị đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.429 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020.

Công tác thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp được quan tâm đúng mức; giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN năm 2021 đạt 1.899,5 tỷ đồng (tăng 112% so với năm 2020). Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.129 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 2,3% so với năm 2020.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Lạng Lê Văn Hiệp: Cần đổi mới nội dung cũng như phương thức tổ chức các buổi sinh hoạt Đảng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại cơ sở.

Diện mạo nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng khởi sắc. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 276 tỷ đồng, bằng 145,7% kế hoạch tỉnh giao và bằng 145,3% kế hoạch HĐND huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng/người/năm. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tình hình dịch bệnh COVID-19 từng bước được kiểm soát.

Năm 2022, Đức Thọ đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: - 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp từ 120 đảng viên trở lên. - Xây dựng 3 - 5 xã đạt NTM nâng cao, 1 - 2 xã NTM kiểu mẫu, 15 - 20 khu dân cư, tổ dân phố kiểu mẫu, có thêm 8 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên. - Tổng sản lượng lương thực đạt trên 65.194 tấn. - Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 115 triệu đồng/ha, phá bỏ bờ vùng, bờ thửa nhỏ để hình thành cánh đồng lớn 200 ha. - Thu ngân sách trên địa bàn đạt 211 tỷ đồng. - Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng. - Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93,5%. - Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới tối thiểu từ 0,5-1%. - Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch 78%, nước hợp vệ sinh 100%. - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%. - Giải quyết việc làm cho 1.500 người.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải đổi mới, quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đặc biệt, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cơ sở cần tập trung sâu sát hơn nữa đối với địa phương được giao phụ trách; theo dõi, đôn đốc, giám sát công tác sinh hoạt Đảng, xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh tại các địa bàn.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn kết luận hội nghị.

Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, triển khai có hiệu quả các nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, tuyệt đối không để khiếu kiện kéo dài.

Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ đề nghị các đảng bộ cơ sở cần chấn chỉnh việc quản lý hồ sơ Đảng; chủ động hơn trong công tác chọn nhân tố để bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch COVID-19; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trước mắt, cần tập trung giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đức Phú