Hà Tĩnh tiếp tục thi đua hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đề nghị các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua thiết thực hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chiều 24/9, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và thống nhất danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng theo Chỉ thị 42-CT/TU ngày 28/2/2020. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng dự.

Thi đua toàn diện trên các lĩnh vực

Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cho biết: Bắt đầu triển khai từ ngày 28/2/2020 đến nay, phong trào thi đua đã được các đơn vị, địa phương thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, toàn diện trên các lĩnh vực.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), riêng 8 tháng đầu năm 2020 có 70 khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn và 556 vườn mẫu đạt chuẩn. Có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2020, 1 xã được các sở, ngành thẩm định đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã được các sở, ngành thẩm định đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Các huyện Đức Thọ, Thạch Hà đã được công nhận đạt chuẩn NTM; Lộc Hà, Cẩm Xuyên hiện đang được các sở, ngành thẩm tra tiêu chí; huyện Kỳ Anh, Hương Khê đã phê duyệt đề án huyện đạt chuẩn NTM đầu tháng 7/2020.

Tỉnh cũng đang hoàn thiện đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 trình các bộ, ngành thẩm định; đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thị xã Kỳ Anh đã đạt tiêu chí đô thị loại III.

Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân ngày càng nâng cao. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai chủ động, quyết liệt, kịp thời. Đến thời điểm này, toàn tỉnh không có bệnh nhân dương tính với Covid-19. Trong phong trào “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận 66,612 tỷ đồng tiền ủng hộ.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đã hoàn thành chuyển 13/13 trung tâm y tế dự phòng cấp huyện về UBND huyện quản lý; sáp nhập bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế dự phòng và trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình thành trung tâm y tế trực thuộc UBND cấp huyện quản lý tại 6/13 địa phương.

Đến nay toàn tỉnh đã điều động, bố trí 597 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 195/195 xã, phường, thị trấn; đang tiếp tục rà soát, điều động, bố trí 300 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trước ngày 30/9/2020.

Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 21 chuyên án, vụ án, bắt giữ 38 đối tượng...

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải: Đề nghị cơ quan thường trực bổ sung rõ nét hơn các kết quả phong trào thi đua của Đảng bộ khối trong báo cáo đánh giá.

Thực hiện công tác an sinh xã hội, đến nay, MTTQ các cấp đã huy động xây mới 1.126 nhà, sửa chữa 76 nhà với tổng số tiền 61,635 tỷ đồng, đạt 200% kế hoạch đăng ký. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 4,53%, dự kiến đến cuối năm giảm còn dưới 3%. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ xử lý trước và đúng hạn đạt 99,75%.

Về giáo dục và đào tạo, tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 99,1%, có 154 bài thi đạt điểm 10, điểm bình quân tốt nghiệp đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và tốp đầu cả nước...

Ngoài ra, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh; công tác dân vận của hệ thống chính trị; sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác khen thưởng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả.

Tiếp tục thi đua hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” như lời Bác Hồ dạy, Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng ở tất cả các cấp, ngành, địa phương và toàn thể Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, quá trình thực hiện Chỉ thị gắn với 13 chương trình trọng tâm, trong đó phong trào xây dựng NTM mới; phong trào phòng, chống dịch Covid-19; phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là những phong trào nổi bật nhất. Từ đây đã khơi dậy được sức dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong toàn đảng bộ.

Bí Thư Tỉnh ủy cũng đánh giá, mặc dù kế hoạch triển khai bài bản, nhưng do nhiều lý do khách quan và chủ quan, kết quả tổng thể vẫn chưa cao, thiếu các sản phẩm cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, từ những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong thời gian qua, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị 42-CT/TU thiết thực, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hướng tới các ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy soát xét, bổ sung số liệu hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy duyệt, ban hành; đồng thời, rút ra nội dung cốt lõi nhất trong quá trình thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU để đưa vào nội dung báo cáo phong trào thi đua giai đoạn 5 năm 2015 - 2020.

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BCĐ, ngày 11/9/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU về công tác khen thưởng trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông tin: Đến nay, có 17/17 đảng bộ huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc trình đề nghị khen thưởng đối với 50 tập thể và 39 cá nhân; cơ quan thường xét đề xuất khen thưởng 5 tập thể. Qua soát xét có 21 tập thể, 8 cá nhân đủ điều kiện để đề nghị xét khen thưởng. Danh sách này sẽ tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn và xét duyệt để có danh sách khen thưởng chính thức.

Thu Hà