Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý II/2022

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị thời gian tới các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ; trong đó lưu ý cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm với lộ trình, kế hoạch cụ thể.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 10.

Chiều nay (19/4), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 10 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2022, triển khai nhiệm vụ thời gian tới và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương I (Ban Tổ chức Trung ương), các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe các báo cáo, nội dung quan trọng

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2022; tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tờ trình Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; các báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy dự hội nghị.

Theo báo cáo, quý I năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn có những điểm sáng. Kết quả sản xuất vụ đông đạt và vượt kế hoạch đề ra; sản xuất vụ xuân 2022 cơ bản đảm bảo về cơ cấu giống, thời vụ; tổng diện tích lúa gieo cấy đạt gần 60.000 ha. Sản xuất thủy sản đạt khá, tổng sản lượng 12.688 tấn (tăng 2,3% so với quý I năm trước). Dịch bệnh trong chăn nuôi cơ bản được kiểm soát.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022; báo cáo tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề án xây dựng tỉnh nông thôn mới (NTM) tiếp tục được triển khai. Huyện Hương Sơn đã được Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn.

Các hoạt động xây dựng NTM ở cộng đồng dân cư, thôn xóm tiếp tục được duy trì, phát triển; công tác xúc tiến thương mại sản phẩm OCCOP đạt kết quả khá.

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành: Cần rà soát việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành để triển khai thực hiện đúng tiến độ; làm tốt công tác GPMB, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Kim ngạch xuất khẩu quý I đạt 329 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 729 USD. Hoạt động dịch vụ, du lịch đang từng bước phục hồi. Chỉ số giá tiêu dùng quý I tăng 1,17%. Thu ngân sách đạt 5.769 tỷ đồng, bằng 35% dự toán tỉnh giao, tăng 52% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương đạt 3.388 tỷ đồng, đạt 17% dự toán tỉnh giao.

Phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư có tín hiệu phục hồi. Trong quý I, toàn tỉnh có 337 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 2.275 tỷ đồng. Toàn tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án, trong đó 5 dự án đầu tư trong nước, 1 dự án đầu tư nước ngoài.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành góp ý Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong công tác quy hoạch, xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường, tỉnh đã hoàn thành hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan triển khai các phần việc thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh.

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát; đến ngày 18/4/2022, trên địa bàn tỉnh không còn xã, phường, thị trấn có nguy cơ dịch cấp độ 3 và 4.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến; công tác nội vụ, cải cách hành chính được triển khai quyết liệt; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh đề xuất các ý kiến liên quan đến xây dựng NTM, phát triển du lịch biển.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tăng trưởng kinh tế quý I giảm so với cùng kỳ (giảm 3,15%), trong đó các chỉ số quan trọng như sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ đều giảm; phục hồi du lịch còn chậm; tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, thu hút đầu tư chưa đạt yêu cầu…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Nghị quyết về công tác cải cách hành chính.

Trên cơ sở kết quả quý I/2022, thời gian tới, tỉnh xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện. Cụ thể: thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là dự án lớn, trọng điểm; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư; chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu phân tích nguyên nhân kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I/2022 và tập trung thảo luận nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quý II. Đại biểu cũng góp ý các nội dung cụ thể vào dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng tình với dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh và các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu cũng đã góp ý thêm một số nội dung để hoàn thiện các dự thảo, báo cáo.

Đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2022; trong đó, tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, triển khai tiêm chủng vắc-xin cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi đảm bảo quy định, an toàn; huy động tranh thủ nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; quyết liệt tăng thu ngân sách; tập trung hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch tỉnh; triển khai quyết liệt các phần việc của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh; tập trung xây dựng NTM, đô thị văn minh; kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải

Đề nghị các địa phương, đơn vị cần quan tâm công tác điều hành, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, các thông báo, kết luận của Thường trực, BTV Tỉnh ủy; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính... Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm với lộ trình, kế hoạch cụ thể

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; trong đó lưu ý cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, với lộ trình, kế hoạch cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; cải cách hành chính để thu hút đầu tư. Đồng thời, tập trung cao nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham quan, học tập mô hình hiệu quả ở các tỉnh, thành phố trong nước để lựa chọn mô hình phát triển phù hợp thực tiễn địa phương. Quan tâm phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc tồn đọng trên địa bàn…

Về công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành. Tranh thủ các nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế. Làm tốt công tác định hướng thông tin; hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ; chú trọng công tác tiếp công dân; tăng cường công tác quản lý, cung cấp thông tin cho báo chí…

Thống nhất cao với dự thảo nghị quyết về cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc thực hiện Nghị quyết này phải gắn chặt với Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, Kết luận 29-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và các chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đối với việc điều chỉnh, bổ sung dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất các nội dung như tờ trình đã báo cáo. Đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch để trình HĐND tỉnh thông qua; đồng thời hoàn thiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ.

Về việc việc sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đề nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại biểu, hoàn thiện, ban hành. Các huyện, thành, thị ủy rà soát kỹ quy chế làm việc của ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện để sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định của Trung ương, của tỉnh và thực tiễn tại địa phương.

Thu Hà - Lê Tuấn