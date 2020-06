Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh: Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, tín dụng an toàn

Với vai trò đầu mối, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Hà Tĩnh đã tạo dựng môi trường kinh doanh tín dụng lành mạnh, hỗ trợ đắc lực cùng với chính quyền đưa cơ chế chính sách vào cuộc sống…

Dưới sự điều hành linh hoạt của NHNN Hà Tĩnh, các ngân hàng kinh doanh trong môi trường an toàn, cạnh tranh lành mạnh

Dẫn dắt thị trường tín dụng

Trong 5 năm qua, thị trường tín dụng Hà Tĩnh liên tục đón “sóng” lớn. Sự cố môi trường biển năm 2016; lợn - con nuôi chủ lực của Hà Tĩnh vừa trải qua cuộc khủng hoảng về rớt giá lại đối mặt với dịch tả lợn châu Phi, hàng trăm trang trại, gia trại rơi vào cảnh thua lỗ, mất khả năng trả nợ. Một số dự án lớn không phát huy hiệu quả để lại gánh nặng nợ xấu…

Đặc biệt, đầu năm 2020, kinh tế toàn tỉnh gặp khó khăn chưa từng có vì đại dịch Covid-19. Một lần nữa, ngành ngân hàng phải đối mặt với tình hình tăng trưởng thấp, thị trường tín dụng trầm lắng…

Agribank Hà Tĩnh tiếp tục đầu tư vốn cho khách hàng khôi phục sản xuất sau đại dịch Covid-19

Ông Nguyễn Huy Tiến - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc NHNN Hà Tĩnh chia sẻ: “Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, vừa đổi mới công tác điều hành, vừa gắn cải cách hành chính với nâng cao quản lý nhà nước về tiền tệ và tín dụng. Chi nhánh đã thực hiện tốt vai trò đầu mối, tạo dựng môi trường tín dụng an toàn, lành mạnh, nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp, người dân”.

Đến cuối tháng 4/2020, tổng nguồn vốn quản lý và huy động tại chỗ đạt hơn 61.400 tỷ đồng, tăng gấp 1,93 lần so với cuối năm 2015 (bình quân tăng 15,97%/năm). Tổng dư nợ cho vay đạt gần 53.200 tỷ đồng, tăng gấp 1,98 lần so với cuối năm 2015 (bình quân tăng 18,02%/năm), vượt chỉ tiêu (tăng 15-17%/năm) do đại hội đề ra. Nợ xấu đến cuối tháng 3/2020 chỉ chiếm 1,39% tổng dư nợ.

HDBank vượt lên định kiến là ngân hàng nhỏ, khẳng định thương hiệu và đang có bước tiến mới trong chiến lược đầu tư vào năng lượng xanh

Ông Trần Trọng Thái, Giám đốc HDBank Hà Tĩnh cho biết: “Dù có mặt trên thị trường Hà Tĩnh muộn hơn so với nhiều chi nhánh khác, nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao, đồng hành, hỗ trợ của NHNN mà HDBank đã từng bước khẳng định thương hiệu, mở rộng mạng lưới trong điều kiện kinh doanh an toàn, bền vững.

Đồng thời, bám sát các cơ chế, chính sách của tỉnh để xây dựng chiến lược phát triển mới. Đến nay, tổng nguồn vốn chi nhánh đạt gần 3.000 tỷ đồng, dư nợ đạt 1.500 tỷ. Nguồn vốn của chi nhánh đầu tư mạnh mẽ vào các dự án FDI theo chương trình kêu gọi đầu tư của tỉnh, các dự án năng lượng xanh…”.

Nhà máy năng lượng mặt trời đầu tiên ở Hà Tĩnh có sự đầu tư của nguồn vốn ngân hàng

Để nguồn vốn không ngừng được tái tạo, “người dẫn đường” NHNN Hà Tĩnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng vừa thực hiện tái cơ cấu, vừa xử lý nợ xấu ổn định. Tín dụng “chảy” về các lĩnh vực kinh tế, vùng miền, trở thành “đòn bẩy” để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, góp phần đắc lực đưa các nghị quyết, chính sách của Đảng vào cuộc sống như: tín dụng “tam nông”; phát triển thương mại, du lịch; khởi nghiệp... Hay, triển khai kịp thời các chính sách giảm lãi vay, gia hạn thời gian trả nợ để đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn.

“Nắng sẽ đẹp khi mây quang trời tạnh”...

Chi nhánh NHNN Hà Tĩnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đó là câu tôi vẫn thường nghe khi nói về ngành tài chính ngân hàng. Để làm được điều đó, NHNN đã cụ thể hóa bằng những phong trào thi đua như: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng Hà Tĩnh sáng tạo, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...”; “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”, “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”… Qua đây, không chỉ tìm được điển hình nêu gương, nhân rộng, các phong trào đã tạo ra không khí sôi nổi, khơi dậy tạo mối đoàn kết, thống nhất nội bộ, góp phần tăng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ liên tục được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (có 2 năm được xếp loại xuất sắc); 5 năm liên tục (2015-2020) đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Những cá nhân, tập thể xuất sắc từ các phong trào thi đua ngành ngân hàng

Những nền tảng vững chắc đang mở ra cho Đảng bộ NHNN Hà Tĩnh nhiều kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động hàng năm tăng 16% trở lên so với năm trước; tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng hàng năm tăng từ 15-17% so với cuối năm trước; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới mức 2% trên tổng dư nợ.

“Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là việc nâng cao năng lực, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, nhằm phát huy hết tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, xây dựng đội ngũ ngân hàng “vừa hồng vừa chuyên” - ông Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc NHNN Hà Tĩnh khẳng định.

Nguyễn Oanh