Phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị các ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác tôn giáo tiếp tục phát huy trách nhiệm từng thành viên theo nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt quy chế phối hợp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền chủ trì hội nghị.

Sáng 18/1, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng các ban chỉ đạo; Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, phó ban thường trực các ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; lãnh đạo các ban, ngành, địa phương.

Năm 2023, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác tôn giáo đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế theo quy định pháp luật và sát với yêu cầu thực tiễn; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, phản ánh của Nhân dân.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam báo cáo kết quả hoạt động các ban chỉ đạo.

Chính quyền các cấp tiếp tục cụ thể hoá, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đặc biệt là tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân. Trong năm, toàn tỉnh tổ chức 520 cuộc đối thoại với Nhân dân.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, từng bước thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Thọ Đặng Giang Trung chia sẻ kết quả nổi bật các ban chỉ đạo huyện đã thực hiện trong năm 2023.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, việc mới, việc khó theo yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, cơ sở. Năm 2023, thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được 1.743 mô hình trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhìn chung cơ bản ổn định; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn vùng giáo được giữ vững. Các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời - đẹp đạo”, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đồng thuận, đồng hành với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác an sinh xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long chia sẻ cách làm của TX Hồng Lĩnh trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, dân vận khéo.

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích rõ những kết quả đạt được, hạn chế và thảo luận giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ thời gian tới. Theo đó, đại biểu cho rằng, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác tôn giáo.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện quy chế dân ở cơ sở, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị năm 2024. Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” đảm bảo tính bền vững, hiệu quả, lan tỏa và bám sát nhiệm vụ chính trị từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại tôn giáo, thực hiện chính sách công tác tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị vùng giáo...

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá, phân tích những kết quả đạt được và hạn chế trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các ban chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác tôn giáo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các ban chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác tôn giáo; bám sát các nghị quyết Trung ương, của tỉnh đã ban hành để triển khai hiệu quả gắn với thực tiễn đơn vị, địa phương. Đồng thời, tiếp tục phát huy trách nhiệm từng thành viên theo nhiệm vụ được phân công, kiện toàn thành viên ban chỉ đạo, thực hiện tốt quy chế phối hợp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với các ban chỉ đạo. Trong đó, tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện tốt công tác tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan Nhà nước các cấp với Nhân dân, người sử dụng lao động với người lao động theo quy định. Tập trung nắm bắt, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, các vụ việc nổi cộm phát sinh, gây bức xúc trong Nhân dân.

Các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị căn cứ vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng địa phương, đơn vị để phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” sôi nổi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Chú trọng nắm bắt tình hình, làm tốt công tác tôn giáo...

Trước mắt, các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức tết Nguyên đán Giáp Thìn; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách, người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Thu Hà