Sức lan tỏa từ Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi trong lực lượng công an ở Hà Tĩnh

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi đang diễn ra trong lực lượng công an Hà Tĩnh không chỉ là cơ hội học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ mà còn là dịp để cấp ủy các cấp phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo.

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong lực lượng Công an Nhân dân, cuối tháng 11/2022, Đảng ủy Công an Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch về tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi trong lực lượng Công an Hà Tĩnh.

Thí sinh thuộc Đảng bộ Công an huyện Cẩm Xuyên tham gia phần thi xử lý tình huống tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023.

Theo đó, đối tượng dự thi là các đồng chí bí thư chi bộ cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng ủy bộ phận và đảng bộ công an cấp huyện. Nội dung thi gồm 3 phần: phần thi hiểu biết về công tác Đảng; thi xử lý tình huống và thi thuyết trình.

Triển khai kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh, bắt đầu từ tháng 1/2022, các đảng bộ trực thuộc đã cụ thể hóa kế hoạch và triển khai hội thi sâu rộng trong toàn lực lượng.

Đầu tháng 2/2023, Đảng bộ Phòng Hậu cần (Công an tỉnh) đã tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Bám sát kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh và tổ chức phù hợp với điều kiện của đơn vị, hội thi được Đảng bộ Phòng Hậu cần tổ chức với 3 phần: thi hiểu biết về công tác Đảng; thi xử lý tình huống và thi thuyết trình.

Phần thi viết được đánh máy, phần thi xử lý tình huống và thuyết trình thể hiện thông qua slide trình chiếu gửi về ban giám khảo chấm theo thang điểm có sẵn và tìm ra thí sinh đạt giải nhất trong số 8 người tham gia.

Ban giám khảo, ban tổ chức hội thi và các thí sinh Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động chụp ảnh lưu niệm.

Mới đây, 6 đồng chí là bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động) đã cùng nhau tranh tài tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Khác với các đảng bộ khác, Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động đã sáng tạo khi thay phần thi viết bằng phần thi trắc nghiệm. Theo đó, mỗi thí sinh trải qua 4 phần thi: trắc nghiệm kiến thức về công tác Đảng; giới thiệu bản thân và chi bộ; lý thuyết (bốc thăm trả lời câu hỏi); xử lý tình huống.

Thượng tá Trần An Ninh - Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động cho biết: “Để tổ chức hội thi là cả một quá trình từ xây dựng kế hoạch đến thiết kế các phần thi. Bên cạnh các nội dung thi theo kế hoạch, để hội thi sát thực tiễn đơn vị, chúng tôi xây dựng các tình huống cụ thể, gắn với đặc thù công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt chi bộ ở đơn vị đông đảng viên, đảng viên hoạt động phân tán. Ngoài ra, đảng bộ cũng tạo điều kiện, dành thời gian để các đồng chí bí thư chi bộ nghiên cứu tài liệu trước khi tham gia thi. Sau khi có kết quả hội thi, chúng tôi lựa chọn đồng chí đạt giải nhất để tham gia vòng thi cụm và đảng bộ đã dự kiến thành lập đội để hỗ trợ thí sinh dự thi”.

Thiếu tá Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Chi bộ Đại đội II, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đang tích cực nghiên cứu tài liệu và dành thời gian để chuẩn bị cho hội thi cấp cụm sắp tới.

Là đại diện duy nhất của Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động tham gia thi cấp cụm sắp tới, Thiếu tá Nguyễn Đình Phúc - Bí thư chi bộ Đại đội II, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đang tích cực nghiên cứu tài liệu và dành thời gian để chuẩn bị cho hội thi.

Thiếu tá Phúc cho biết: “Các nội dung thi ngoài kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng còn có phần xử lý tình huống, trả lời câu hỏi. Vì vậy, tôi đang tích cực luyện tập kỹ năng thuyết trình và nghiên cứu các văn bản mới liên quan. Sau hội thi, tôi tiếp tục vận dụng những kỹ năng đó vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại chi bộ”.

Không chỉ ở các đảng bộ cấp phòng, hội thi cũng đang được diễn ra sôi nổi ở các đảng bộ công an huyện, thành phố, thị xã. Giữa tháng 2/2023, 8 thí sinh là bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an huyện Cẩm Xuyên đã trải qua 3 phần thi gồm: trắc nghiệm; lý thuyết và xử lý tình huống.

Đại úy Nguyễn Văn Tiến (bên phải) - Bí thư Chi bộ Đội Tổng hợp (Công an Cẩm Xuyên) đạt giải nhất tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 do Đảng bộ Công an huyện Cẩm Xuyên tổ chức.

Đại úy Nguyễn Văn Tiến - Bí thư Chi bộ Đội Tổng hợp (Công an Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Quá trình tham gia hội thi, tôi được bồi dưỡng thêm các kiến thức bổ ích và được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các bí thư chi bộ khác, từ đó bản thân tôi và đảng viên được nâng cao hơn nữa sự hiểu biết, trách nhiệm và vai trò của mình trong xây dựng Đảng”.

Tính đến hiện tại, toàn Đảng bộ Công an tỉnh đã có 11/20 đơn vị đảng bộ cấp phòng, đảng bộ công an cấp huyện tổ chức thành công hội thi.

Từ nay đến hết tháng 2/2023, các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành tổ chức hội thi. Sau vòng thi tại cơ sở, trong tháng 3, các thí sinh đạt giải nhất sẽ chia thành 2 cụm gồm cụm An ninh - Xây dựng lực lượng và cụm Khối Cảnh sát để tranh tài tìm ra 6 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết do Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức.

Từ hội thi chung kết cấp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh lựa chọn 1 đồng chí tham gia hội thi giữa các đảng ủy công an tỉnh, thành phố theo cụm do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức.

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi đang là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đảng và khả năng điều hành, xử lý tình huống thực tế cho đội ngũ bí thư chi bộ, chi ủy viên và cấp ủy viên cơ sở nói chung. Đây cũng là môi trường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các chi bộ, đảng viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Thu Hà