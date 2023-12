Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đại biểu tham dự hội nghị

Sáng 28/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được siết chặt; công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các khối đoàn thể được tăng cường.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Cẩm Xuyên có 22/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất tăng 13% so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,4 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách dự kiến đạt 408 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao 34,6%, bằng 100% dự toán huyện giao.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thu hút đầu tư tiếp tục có những tín hiệu tích cực. Toàn huyện có thêm 1 xã đạt NTM kiểu mẫu, 1 xã đạt NTM nâng cao, đạt 2/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao, thêm 15 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 5 sản phẩm OCOP 3 sao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, có nhiều chuyển biến. Cẩm Xuyên tiếp tục nằm tốp đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn. Chế độ chính sách và chăm lo, hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo được thực hiện tốt, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; thực hiện chế độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong mọi tình huống.

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thành Dương Danh Hóa: Đảng bộ huyện cần tăng cường phát triển đảng viên, đẩy mạnh xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được; phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề xuất một số giải pháp để khắc phục khó khăn và bàn phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024.

Một số chỉ tiêu của huyện Cẩm Xuyên trong năm 2024: - Kết nạp 200 đảng viên; - 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ - Tốc độ tăng trưởng đạt 11%; - Thành lập mới 50 doanh nghiệp, hợp tác xã; - Thu ngân sách đạt 371 tỷ đồng; - Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 53 triệu đồng; - Tổng giá trị đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.950 tỷ đồng; - Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 0,5%; - Có thêm 1 xã NTM kiểu mẫu, 2 xã NTM nâng cao, 5 sản phẩm OCOP 3 sao, 1 sản phẩm OCOP 4 sao.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã đạt được trong năm 2023. Thông tin những thành tích nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, kết quả trên có sự đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên tiếp tục đoàn kết, dân chủ, tập trung đề cao trách nhiệm người đứng đầu để quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, chú trọng phát triển đảng viên; làm tốt công tác quy hoạch; đẩy mạnh thu hút đầu tư; tập trung giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh tập trung, tích tụ ruộng đất, mở rộng sản xuất theo hướng hữu cơ; đẩy mạnh phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng; chăm lo giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, với sự đoàn kết thống nhất và phát huy tiềm năng lợi thế, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên sẽ hoàn thành cao nhất các mục tiêu của năm 2024.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành đề nghị các phòng, ban, địa phương khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ ngay từ đầu năm với quyết tâm cao nhất, không chủ quan, không chần chừ, tránh việc vui xuân mới bỏ quên nhiệm vụ.

Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên sẽ tập trung khắc phục những hạn chế; triển khai sớm kế hoạch phát triển du lịch năm 2024; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; bảo đảm thời vụ sản xuất vụ xuân, nhất là triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ; chủ động phòng chống rét và phòng chống dịch bệnh; đảm bảo nguồn hàng phục vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn, đẩy mạnh chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả; chăm lo kịp thời công tác an sinh xã hội, tổ chức tết vì người nghèo; chỉnh trang đô thị để tạo cảnh quan vui tết đón xuân...

Dịp này, Huyện ủy Cẩm Xuyên đã khen thưởng 16 tổ chức đảng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 2023.

Sáng 28/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy tham dự.

Đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, huyện Nghi Xuân đã từng bước khắc phục khó khăn, phát triển đồng đều trên các lĩnh vực, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, chỉ thị, đảm bảo phù hợp thực tiễn địa phương.

Cùng với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của huyện cũng luôn được quan tâm. Triển khai nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, trong năm kết nạp 123 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, năm 2023, toàn huyện xây dựng được 129 mô hình “dân vận khéo”. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng.

Toàn huyện có 12/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,26%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51,82 triệu đồng, vượt kế hoạch 1,82 triệu đồng; tổng vốn đầu tư vào địa bàn đạt gần 3.200 tỷ đồng, tăng 5,26% so với năm 2022.

Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị loại IV” tạo được nhiều thay đổi rõ nét ở các địa phương. Toàn huyện có thêm 6 sản phẩm mới được công nhận OCOP 3 sao.

Tổng lượt khách du lịch đạt hơn 641.000 lượt, trong đó có 2.934 lượt khách quốc tế (tăng 228% so với cùng kỳ năm 2022), đạt 183% kế hoạch năm 2023.

Năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và cơ bản hoàn thành mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch trong năm 2024. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; sản xuất nông nghiệp ổn định, đúng định hướng; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Một số chỉ tiêu cụ thể gồm: phấn đấu kết nạp 120 đảng viên; tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 333 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư vào địa bàn 3.350 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm; hoàn thành 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đề nghị, thời gian tới, BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các tổ chức Đảng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; đồng thời phát huy tối đa vai trò gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp; phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng,chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong năm 2024. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư về lĩnh vực văn hóa, du lịch; quyết liệt hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao trong năm 2024; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh ổn định...

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh đề nghị toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Tại hội nghị, Huyện ủy Nghi Xuân tặng giấy khen cho 7 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Sáng 28/12, Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia và lãnh đạo một số sở, ngành dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị

Năm 2023, cấp ủy, chính quyền TX Hồng Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra.

Thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thị xã về công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo xây dựng bộ máy các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên.

Hiện Đảng bộ thị xã có 28 tổ chức cơ sở đảng với 3.492 đảng viên. Năm 2023, toàn Đảng bộ có 524 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 19,1%), 2.220 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 96,38%), 83 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 2,92%) và 20 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 0,7%).

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã chú trọng vào những nội dung, lĩnh vực mới, khó, phức tạp. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, gắn thực hiện nhiệm vụ của tổ chức với nhiệm vụ trọng tâm của thị xã và cơ sở.

Giá trị một số ngành kinh tế chủ yếu đạt 5.025 tỷ đồng, tăng 6,45% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng 10,13% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách hơn 742 tỷ đồng, tăng 24,43% so với cùng kỳ.

Thị xã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III. Đến nay, thị xã đã đạt 55/63 tiêu chí đô thị loại III, tổng điểm đạt 72,56; phê duyệt Đề án xây dựng 5 phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Toàn thị xã đã huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 61 nhà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 4,1 tỷ đồng; tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh Lê Ngọc Châu biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Hồng Lĩnh đạt được trong năm 2023.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị, TX Hồng Lĩnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng, chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 các cấp; hoàn thành các nội dung theo chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác cấp ủy năm 2024.

Đồng thời, hoàn thiện, trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2045 và các quy hoạch khác theo Quyết định 1363/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tăng cường huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Tiếp tục rà soát, đánh giá và nâng cao các tiêu chí xây dựng đô thị loại III; đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; tập trung cao cho chuyển đổi số.

Đẩy nhanh tiến độ đề xuất cấp có thẩm quyền thành lập CCN Cổng Khánh 3 và hoàn thành quy hoạch xây dựng KCN Bắc Hồng Lĩnh; rà soát quy hoạch đề xuất tỉnh bổ sung quy hoạch CCN nam Hồng Lĩnh.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ đô thị; tiếp tục quảng bá về tiềm năng phát triển, đầu tư hạ tầng phát triển du lịch, tăng cường liên kết với các công ty lữ hành để phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn.

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và bế mạc hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông đề nghị các cấp, ngành phải quyết liệt, tập trung tối đa sức lực để triển khai khẩn trương các giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung phát triển KT-XH; tăng tốc triển khai các chương trình công tác trọng tâm, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dịp này, BTV Thị ủy Hồng Lĩnh tặng giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở Đảng và 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023.