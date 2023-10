Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát giữa Đảng ủy Công an tỉnh và cấp ủy địa phương

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh và các huyện, thị, thành ủy tiếp tục rà soát, bổ sung nội dung, thực hiện quy chế phối hợp hiệu quả, sát thực tiễn.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tọa đàm.

Chiều 11/10, Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thị, thành ủy phối hợp tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an cấp huyện”. Dự tọa đàm có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo cấp ủy, UBKT các huyện, thị, thành ủy.

Ngày 30/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 277-QĐ/TU về ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an cấp huyện.

Sau 2 năm triển khai, công tác phối hợp giữa các đơn vị được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy trình, quy định.

Thượng tá Nguyễn Tiến Trinh - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an tỉnh báo cáo kết quả sau 2 năm thực hiện quy chế phối hợp.

Theo đó, ngay sau khi quyết định được ban hành, Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thị, thành ủy đã phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc thực hiện theo đúng nội dung, quy chế đã đề ra.

BTV Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành quyết định, tổ chức 6 kế hoạch kiểm tra đối với 6 đảng ủy và đồng chí bí thư đảng ủy công an cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh; Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy đã ban hành quyết định kiểm tra, giám sát đối với 7 tổ chức đảng và 5 đảng viên trực thuộc đảng bộ công an cấp huyện.

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã giúp Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thành, thị ủy nắm chắc hơn tình hình tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá kịp thời, chính xác các ưu điểm, khuyết điểm để phục vụ tốt hơn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy công an cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Từ Thị Hòa phát biểu tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã chia sẻ những kết quả trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đề xuất các giải pháp trọng tâm đổi mới, nâng cao chất lượng trong thực hiện quy chế phối hợp.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thị, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng phát biểu tại tọa đàm.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các đơn vị tập trung rà soát quy chế theo hướng cụ thể, sát thực tiễn hơn; nghiên cứu bổ sung các nội dung còn thiếu, các nội dung liên quan địa bàn đặc thù để công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Tăng cường phối hợp nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin có liên quan về tổ chức đảng, đảng viên để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; hoàn thiện cơ chế cung cấp thông tin giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện, thị, thành ủy, giữa UBKT cấp huyện với đảng ủy công an cấp huyện. Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành; đổi mới, nâng cao chất lượng trọng thực hiện quy chế phối hợp.

Tích cực phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy công an cấp huyện và đảng ủy cấp xã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với đảng viên, chi bộ công an cấp xã theo nội dung quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an cấp huyện và công an cấp xã.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định ý nghĩa của việc tổ chức tọa đàm; đồng thời nhấn mạnh các nội dung phối hợp hiệu quả hơn nữa giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện, thị, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng và đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thu Hà