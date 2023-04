Tập trung cao, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, tổ chức tốt hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2023...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp.

Sáng 11/4, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2023; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Cùng dự họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I.

Trong quý I, kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đạt được những kết quả tích cực trên các ngành, lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế đạt 4,08% (cao hơn bình quân chung cả nước); kim ngạch xuất khẩu đạt 627 triệu USD (tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022); tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt hơn 9.800 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt gần 3.500 tỷ đồng.

Các dự án công nghiệp lớn được đẩy nhanh tiến độ, tạo nền tảng, động lực mới cho tăng trưởng những năm tiếp theo. Nông nghiệp đạt kết quả khá, chăn nuôi phục hồi; các mô hình dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, hình thành những cánh đồng mẫu lớn được đẩy mạnh. Chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; các hoạt động an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong quý II, tỉnh tập trung tổ chức tốt hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2023; tiếp tục phục hồi sản xuất công nghiệp; chỉ đạo sản xuất, thu hoạch vụ xuân; xây dựng nông thôn mới; khai trương lễ hội du lịch biển...

Thực hiện tốt nhiệm vụ thu - chi ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh trao đổi nội dung liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành.

Đối với dự thảo Nghị quyết xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được xây dựng gồm 3 phần lớn: tình hình và nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo và mục tiêu; tổ chức thực hiện.

Bám sát lộ trình đã được Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an giao, mục tiêu cụ thể được dự thảo nghị quyết xây dựng đó là: năm 2023, các thị xã, thành phố mỗi đơn vị chọn 1 công an phường để xây dựng thí điểm điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; năm 2024, triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh; đến hết năm 2025, có ít nhất 30% tổng số công an phường trên địa bàn đạt đủ các tiêu chí công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Giai đoạn từ năm 2026 - 2030, xây dựng 100% công an phường trở thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm; kết quả triển khai nhiệm vụ trong thời gian qua và việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư sắp tới...

Tại cuộc họp, đại biểu đã tập trung phân tích giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm; phát triển ngành du lịch, dịch vụ, thương mại; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

Đại biểu cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: UBND tỉnh cần phân tích làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong quý I; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm quý II để tập trung thực hiện trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy kết luận cuộc họp.

Bên cạnh quan tâm kêu gọi các doanh nghiệp lớn cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển; quan tâm đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi đầu tư trên địa bàn; chú trọng kết nối tour, tuyến phát triển du lịch giữa 3 tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An - Thanh Hoá và hướng kết nối du lịch Hà Tĩnh - Lào - Thái Lan…

Tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng tỉnh nông thôn mới; triển khai thực hiện các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, dồn điền, đổi thửa, từng bước tập trung, tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng mẫu lớn; tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm; quan tâm công tác an sinh xã hội…

Đồng thời, tập trung cao đào tạo nguồn nhân lực; rà soát chặt chẽ trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện theo nghị quyết của Trung ương; chuẩn bị chu đáo diễn tập phòng thủ quân sự; soát xét chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung đảm bảo tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh, xúc tiến đầu tư…

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ chủ trương của Bộ Công an, từ đó xem xét đề xuất về Nghị quyết xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Thu Hà - Lê Tuấn