Dòng xe nào của VinFast thuộc chương trình “Tự hào quê hương Hà Tĩnh”?

Chương trình “Tự hào quê hương Hà Tĩnh” được VinFast triển khai từ ngày 10/1 đến 31/1/2024 với mức ưu đãi hấp dẫn đối với các dòng ô tô điện như VF 9, VF 8, VF 5, VF 6, VF e34.

VF 9 là chiếc SUV hạng sang cỡ lớn phân khúc E-SUV, do một trong các studio xe hơi lâu đời và lừng danh thế giới đến từ Ý – Pininfarina thiết kế​.

VinFast VF 9

VF 9 có nội thất rộng rãi với tùy chọn 7 chỗ (hoặc 6 chỗ với hàng ghế 2 phong cách cơ trưởng) cho hành khách được tận hưởng cảm giác như ngồi trên ghế hạng thương gia hay trên chiếc chuyên cơ riêng​. VF 9 Eco và VF 9 Plus đều được trang bị những tiện nghi cao cấp, phục vụ cho trải nghiệm gồm hệ thống giải trí tiên tiến, thời thượng có tích hợp trợ lý ảo tiếng Việt trên màn hình cảm ứng giải trí cỡ lớn 15.6 inch phục vụ cho cả gia đình (chơi game, giải trí, lướt web...)​​.

Trên ghế lái, ghế phụ phía trước và hàng ghế thứ 2 có tính năng làm mát, sưởi ấm và đi kèm tới 5 chế độ massage, giúp cả gia đình luôn thoải mái trên mọi hành trình. Trên bản Plus có tùy chọn trần kính toàn cảnh mang lại cảm giác sang trọng và rộng mở không gian​. VF 9 có 4 phiên bản gồm: Eco (pin SDI), Eco (pin CATL), Plus (pin SDI) và Plus (pin CATL).

VF 8 là mẫu xe điện cao cấp thuộc phân khúc D được thiết kế bởi Pininfarina, hướng tới vẻ đẹp thời thượng và đẳng cấp, tạo ra những trải nghiệm lái thông minh và an toàn cho người tiêu dùng.

VinFast VF 8

VF 8 được thiết kế với 5 chỗ ngồi, kích thước tổng thể các chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.750 x 1.934 x 1.667 (mm). Xe được trang bị hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với loạt tính năng tiên tiến như hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe thông minh, triệu tập xe thông minh, hỗ trợ đỗ xe từ xa... Ngoài ra, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) với các tính năng điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói, quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast, mua sắm trực tuyến, chơi trò chơi điện tử trên màn hình xe đồng bộ với điện thoại... cũng mang đến trải nghiệm đẳng cấp, ấn tượng cho người dùng.

VinFast VF 8 có 4 phiên bản gồm Eco SDI, Eco CATL, Plus SDI và Plus CATL, trong đó phiên bản VF 8 Eco CATL được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 260kW, mô-men xoắn cực đại 500Nm, pin có khả năng di chuyển tới 471 km sau mỗi lần sạc đầy.

Phiên bản VF 8 Plus CATL được trang bị động cơ điện công suất tối đa 300kW, mô-men xoắn cực đại 620Nm, pin có khả năng di chuyển tới 457 km sau mỗi lần sạc đầy. Ưu điểm tuyệt đối của động cơ điện so với động cơ đốt trong ở khả năng đạt mô-men xoắn cực đại tức thời giúp VF 8 tăng tốc ấn tượng, vận hành êm ái và mang tới cảm giác lái hoàn toàn khác biệt.

VF 6 là mẫu ô tô điện thông minh đầu tiên của phân khúc B-SUV, lựa chọn khởi đầu mọi hành trình lý tưởng dành cho các gia đình Việt.

VinFast VF 6

VF 6 với kích thước các chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 (mm), chiều dài cơ sở lên đến 2.730 mm cùng lợi thế của xe điện giúp mang đến không gian nội thất tối ưu tương đương những mẫu xe thuộc phân khúc C sử dụng động cơ đốt trong.

Thiết kế nội thất với không gian rộng rãi, thoải mái và chất liệu tự nhiên, thân thiện với người dùng. Ngoại thất xe được tô điểm bởi dải đèn LED tạo hình cánh chim đặc trưng của VinFast, cùng la-zăng hợp kim 5 chấu khỏe khắn với kích thước lên đến 19 inch.

Cả hai phiên bản của VF 6 đều được trang bị pin LFP dung lượng 59,6 kWh với phạm vi hoạt động tương ứng là 399 km và 381 km (theo tiêu chuẩn WLTP) cho một lần sạc đầy. Xe sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 100 kW và 150 kW, tương ứng với mô-men xoắn cực đại 135 Nm và 310 Nm, cho cảm giác lái hứng khởi và dễ dàng đáp ứng nhu cầu di chuyển của mọi khách hàng. VF 6 mang đến cho người dùng cả “thế giới công nghệ” với trợ lý ảo VinFast cùng nhiều tính năng an toàn, giải trí và tiện ích đẳng cấp.

VF 5 Plus thuộc phân khúc A-SUV. Với thiết kế hiện đại, độc đáo, được trang bị các công nghệ và tính năng thông minh vượt trội, khả năng vận hành mạnh mẽ, an toàn, VF 5 Plus hội tụ đầy đủ các yếu tố người dùng trẻ tìm kiếm cho một chiếc xe điện đô thị lý tưởng.

VinFast VF 5 Plus

VF 5 Plus sở hữu thiết kế hiện đại, trẻ trung, cá tính và nổi bật với 6 lựa chọn phối màu nội ngoại thất, đảm bảo cá nhân hóa theo phong cách sống, cá tính và sở thích của mỗi khách hàng.

VF 5 sở hữu kích thước nhỏ gọn, mang tới sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị và trên đường cao tốc​​ với động cơ mạnh mẽ vượt trội trong phân khúc 100Kw (134 hp)​, bán kính quay đầu tối thiểu chỉ 5.25m​, khoảng sáng gầm 16,8 cm​ và trang bị đầy đủ những công nghệ tiên tiến bậc nhất trong phân khúc như giám sát hành trình cơ bản, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp giúp đảm bảo an toàn trên mọi hành trình

Bên cạnh đó, VF 5 Plus được trang bị các ứng dụng, tiện ích thông minh như trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói giúp nâng tầm trải nghiệm và kiến tạo một phong cách sống đẳng cấp, văn minh, hiện đại cho người sở hữu.

VF e34 là ô tô điện thông minh đầu tiên của người Việt với thiết kế tinh tế, thân thiện với người dùng

VinFast VF e34

Ngôn ngữ thiết kế "cân bằng động” giúp xe luôn nổi bật, hiện đại và hướng tới tương lai. Các đường nét cân đối tạo nên sự hài hoà, tượng trưng cho sự chuyển động tiến tới tương lai. Thiết kế tăng cường tính khí động học cho khả năng vận hành linh hoạt và tầm nhìn rộng mở. Ánh sáng toả ra từ logo VinFast vuốt ra các góc tạo cảm giác phóng khoáng và sang trọng.

Không gian thoáng đãng nhờ động cơ điện và hệ thống pin tinh giản đặt dưới sàn xe, đảm bảo sự thoải mái cho hành khách trên xe. Khoang lái được bố trí tối ưu với thiết kế hơi hướng tương lai, giúp trải nghiệm lái hiệu quả và an toàn hơn.

Xe sở hữu khả năng vận hành vượt trội với công suất tối đa 110 kW và mô men xoắn cực đại 242 Nm. Được trang bị pin LFP dung lượng 41,9 kWh, xe có khả năng di chuyển với quãng đường lên đến 318,6 km/lần sạc (theo tiêu chuẩn NEDC).

VF e34 mang lại trải nghiệm công nghệ hiện đại và thông minh cùng loạt tính năng hỗ trợ người lái về an toàn, điều hướng - dẫn đường, dịch vụ thông minh cùng trợ lý ảo hỗ trợ tương tác tự nhiên bằng tiếng Việt đa vùng miền.

Bảng giá các dòng xe thuộc chương trình “Tự hào quê hương Hà Tĩnh”.

Chương trình “Tự hào quê hương Hà Tĩnh” được VinFast triển khai từ ngày 10 - 31/1/2024 tại showroom VinFast Hà Tĩnh, tầng 1 Trung tâm Thương mại Vincom ở TP Hà Tĩnh. Theo đó, VinFast thực hiện chính sách giảm trực tiếp vào giá mua xe (xe mua pin và xe thuê pin) cho khách hàng theo từng dòng xe. Cụ thể, các dòng xe VF e34, VF 8, VF 9 được giảm 7%; xe VF 5, VF 6 Plus (trừ bản màu trắng) được giảm 5%; các dòng xe máy điện giảm 8%. Chương trình áp dụng đối với 2.000 xe ô tô điện đầu tiên và 2.000 xe máy điện được thanh toán 100% và xuất hóa đơn trong thời gian diễn ra chương trình “Tự hào quê hương Hà Tĩnh”. Mỗi khách hàng được mua tối đa 2 xe ô tô điện và 2 xe máy điện.

P.V