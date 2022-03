Hyundai Creta 2022 chính thức ra mắt tại Việt Nam, giá từ 620 triệu

Hyundai Creta 2022 chính thức ra mắt tại Việt Nam với 3 phiên bản, đi kèm giá bán từ 620 triệu đồng (đã bao gồm VAT)

Hyundai Creta 2022.

Giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT):

- Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn: 620 triệu đồng

- Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt: 670 triệu đồng

- Hyundai Creta 1.5L Cao cấp: 730 triệu đồng

Phiên bản Hyundai Creta được giới thiệu là thế hệ thứ 2 và được thiết kế tinh chỉnh dành riêng cho thị trường Đông Nam Á và Trung Đông. Hiện tại Hyundai Creta được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Hyundai Indonesia và cũng sẽ sớm được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam năm 2023 sau khi nhà máy Hyundai Thành Công số 2 (HTMV 2) hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Hyundai Creta có kích thước Dài x Rộng x Cao tương ứng 4.315 x 1.790 x 1.660 (mm) cùng khoảng sáng gầm xe 200 (mm), chiếc xe có kích thước nhỏ hơn, được coi là “tiểu Tucson” với lưới tản nhiệt màu đen hay đèn định vị LED dạng ẩn. Cụm đèn chiếu sáng tiếp tục được đặt thấp, trong khi phía sau vẫn là sự xuất hiện của cụm đèn đa giác đặc trưng.

Creta mới được trang bị phiên bản 2 tone màu. Xe trang bị nắp capo mới, bộ mâm xe hợp kim 5 chấu 17 inch hai tông màu thể thao, kết hợp cùng vòm bánh xe cơ bắp, cánh gió gắn trên nóc xe và ăng-ten vây cá mập. Một số điểm nổi bật khác với các trang bị: đèn chiếu sáng full LED, đèn phanh trên cao dạng LED, tay nắm cửa mạ Crom, gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan điều chỉnh điện hỗ trợ sấy…

Về nội thất, Hyundai Creta sở hữu khoang cabin tiện nghi, được bố trí các trang bị tiện ích một cách khoa học. Xe được trang bị ghế ngồi bọc da, bảng taplo xe nổi bật với màn hình đa thông tin và màn hình giải trí cảm ứng 10.25 inch điều khiển đa chức năng nằm ở vị trí trung tâm, tích hợp camera lùi. Hệ thống giải trí của xe hỗ trợ đầy đủ Mp3/USB/Aux/Bluetooth, Android Auto, Apple Carplay với 8 loa Bose.

Hyundai Creta đươc trang bị nút bấm khởi động Start/Stop Engine cùng chìa khóa thông minh. Ghế lái xe điều chỉnh điện 8 hướng cùng vô lăng có thể điều chỉnh góc cao, thấp 4 hướng. Hệ thống điều hòa tự động tích hợp công nghệ lọc khử Ion. Vô lăng xe tích hợp các nút điều khiển thông số cài đặt, chuyển nhạc, nhận cuộc gọi đảm bảo tính tiện lợi và an toàn khi vận hành.

Xe được trang bị sưởi và làm mát hàng ghế trước, điều khiển hành trình thông minh, giới hạn tốc độ MSLA, phanh tay điện tử EPB và Autohold, cảm biến áp suất lốp TPMS…

Hyundai Creta được phân phối tại Việt Nam trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, cỗ máy Smartstream 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển.

Hyundai Creta được trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn hàng đầu: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên trong phân khúc gói an toàn chủ động được trang bị trên một mẫu xe B-SUV, đó là hệ thống SmartSense trên Creta. Hệ thống này sử dụng camera phía trước để nhận biết tình hình giao thông, đưa ra sự hỗ trợ kịp thời cho người lái đảm bảo an toàn. Gói an toàn SmartSense trên Creta bao gồm:

- Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm trước FCA

- Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA

- Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA

- Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA

Tại Việt Nam, Hyundai Creta được Hyundai Thành Công phân phối với 3 phiên bản (Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp) cùng 6 màu tùy chọn: Trắng - Đỏ - Đen - Bạc - Xám Kim loại - Xanh Dương. Phiên bản Cao cấp có thêm lựa chọn 2 màu ngoại thất (2 tone) mới mức giá thêm 5 triệu đồng. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước. Hyundai Creta sẽ chính thức có mặt tại hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc từ ngày 25/3.

Theo autodaily.vn