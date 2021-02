96 đơn vị được cấp phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19

I Miền Bắc 1 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 2 Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng 3 Trường Đại học Y tế công cộng 4 Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội 5 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh 6 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 7 Trung tâm y tế dự phòng Hải Phòng 8 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 9 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 10 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái 11 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai 12 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương 13 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên 14 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An 15 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình 16 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình 17 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh 18 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định 19 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên 20 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng 21 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam 22 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 23 Bệnh viện Nhi Trung ương 24 Bệnh viện Bạch Mai 25 Bệnh viện Phổi Trung ương 26 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 27 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ 28 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 29 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 30 Bệnh viện Thanh Nhàn 31 Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 32 Bệnh viện Medlatec 33 Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 34 Bệnh viện 103 35 Bệnh viện 108 36 Bệnh viện Quân y 110 37 Viện Y học dự phòng Quân đội 38 Trung tâm chẩn đoán Thú y trung ương 39 Chi cục Thú y vùng II 40 Chi Cục Thú Y vùng III 41 Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga II Miền Trung 42 Viện Pasteur Nha Trang. 43 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng 44 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam 45 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận 46 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa 47 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình 48 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế 49 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 50 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 51 Bệnh viện C Đà Nẵng 52 Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng 53 Bệnh viện 199 – Bộ Công an III Tây Nguyên 54 Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên 55 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai 56 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắc Nông IV Miền Nam 57 Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh 58 Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh 59 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cần Thơ 60 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang 61 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai 62 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh 63 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 64 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 65 Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh 66 Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang 67 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu 68 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau 69 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước 70 Trung tâm Y tế Phú Quốc 71 Bệnh viện Chợ Rẫy 72 Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM 73 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 74 Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh 75 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh 76 Bệnh viện Nhi Đồng 1 77 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai 78 Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai 79 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 80 Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh 81 Bệnh viện FV– TP. Hồ Chí Minh 82 Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang 83 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An 84 Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ 85 Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 86 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 87 Bệnh viện Quận Thủ Đức 88 Bệnh viện Gia An 115 89 Bệnh viện Quận 2 90 Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học 91 Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 92 Bệnh viện Quân y 175 93 Chi cục Thú y vùng VI 94 Chi cục Thú y vùng VII 95 Trung tâm Y tế dự phòng Quân đội phía Nam 96 Bệnh viện Quân y 7A