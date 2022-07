Hà Tĩnh cũng đối mặt nguy cơ thiếu vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế

Theo Bộ Y tế, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế là do tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra, do vậy, một số địa phương, đơn vị không dám làm, không dám đấu thầu, mua sắm. Việc hiểu và thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập về thẩm quyền quyết định mua sắm từ các nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ về tài chính chưa thống nhất, dẫn đến việc đấu thầu, mua sắm của các đơn vị sự nghiệp công lập bị chững lại. Ngoài ra, tình trạng hết hạn số đăng ký của một số loại thuốc, dẫn tới chậm thầu so với dự kiến đề ra.